Скалодром, лифт и станки с ЧПУ: что внутри новой школы в «Елецком»

1 сентября в Липецке заработает школа № 58 в микрорайоне «Елецкий». Она рассчитана на 1225 учеников и станет одной самых больших в области.

Накануне Дня знаний GOROD48 побывал в школе и посмотрел, что там внутри. А внутри — огромное количество разнообразного учебного оборудования, в том числе станки с ЧПУ, очки виртуальной реальности, скалодром и многое другое. На четвёртом этаже будет работать Школа креативных индустрий.У школы скоро появится имя. Каким оно будет — скоро узнаете.