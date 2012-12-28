Все новости
Общество
413
сегодня, 09:07
11

Скалодром, лифт и станки с ЧПУ: что внутри новой школы в «Елецком»

1 сентября в Липецке заработает школа № 58 в микрорайоне «Елецкий». Она рассчитана на 1225 учеников и станет одной самых больших в области.

Накануне Дня знаний GOROD48 побывал в школе и посмотрел, что там внутри. А внутри — огромное количество разнообразного учебного оборудования, в том числе станки с ЧПУ, очки виртуальной реальности, скалодром и многое другое. На четвёртом этаже будет работать Школа креативных индустрий.

У школы скоро появится имя. Каким оно будет — скоро узнаете.
что там внутри
школа
0
0
0
5
0

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанка
37 минут назад
Классно! Впечатляет! В добрый путь!
Ответить
Зоя
41 минуту назад
Школа внешне вызывает только положительные эмоции , разрекламировано и пропиарено все на "отлично", а про лифт в 4 этажном здании вообще .... - в поликлиниках не во всех лифт есть... Осталось только 1 сентября организовать озеленение территории шкоды и района - допустим родители и дети первоклассников посадят по дереву около школы и около своего дома...
Ответить
Ель Остроконечная
50 минут назад
Каких служанок? Себя не могут обслужить. Они просто дурны собой и совсем не умеют готовить.
Ответить
Ель Сибирская
сегодня, 09:25
Мальчиков тоже надо учить готовить. Служанок сейчас уже нет.
Ответить
Сергей Б
57 минут назад
Люблю готовить. С женой соревнуемся, у кого интереснее. )))
Ответить
Липчане
сегодня, 09:20
Корреспондентка, как из 70-х)
Ответить
Точно
24 минуты назад
Вымирающий из-за ненужности вид журналистов.
Ответить
Согласен
42 минуты назад
Это вам не новомодные косноязычные блогеры
Ответить
Фемида
56 минут назад
Грамотная и поставленная речь,интересно смотреть
Ответить
Есть такое
44 минуты назад
Грамотная и поставленная речь,интересно смотреть Да, есть такое впечатление. Может, от внешнего вида. Может, от грамотной речи. Но впечатление есть, точно подмечено.
Ответить
Стас
сегодня, 09:19
Я в первый класс пошел в 20-ю школу. Мне школа очень понравилась, я прям в год открытия попал в нее.
Ответить
