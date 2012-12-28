«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
сегодня, 09:07
Скалодром, лифт и станки с ЧПУ: что внутри новой школы в «Елецком»
1 сентября в Липецке заработает школа № 58 в микрорайоне «Елецкий». Она рассчитана на 1225 учеников и станет одной самых больших в области.
У школы скоро появится имя. Каким оно будет — скоро узнаете.
