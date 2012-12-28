Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Врачи борются за жизнь упавшего с высотки 18-летнего липчанина
Юноша — в реанимации.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства здравоохранения Липецкой области, по уточнённым данным, парню 18 лет, он прооперирован и сейчас находится в реанимации.
Состояние пострадавшего тяжелейшее, он подключен к аппарату ИВЛ.
У юноши диагностированы множественные переломы.
