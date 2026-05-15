На турнире ММА в Таиланде липецкий боец победил нокаутёра из Голландии
Победу спортсмен посвятил новорожденному сыну, который дожидается его в Липецке.
Поединок в весовой категории до 70 кг с соперником из Нидерландов состоялся в Пхукетте (Таиланд).
Голландец был и на целую голову выше
Соперник Браун Пинас (Brown Pinas) по прозвищу «Машина» (Maquina) считается мастером нокаутов. Все пять своих предыдущих боёв в Open FC он завершил досрочными победами. Но и Тешаев доказал, что его не зря считают одним из самых умных бойцов промоушена: рубиться ударами с голландцем он не стал, лишив противника главного козыря, а моментально перешёл на борьбу и в итоге завершил поединок удушающим приёмом. В первом раунде!
Победа повысила личный рейтинг Тешаева и стала отличным подарком к 24-му дню рождения.
Наша взяла!
Ильяс (полное имя Илёсиддин) выступает в Open FC с 2023 года. Это был его седьмой бой, теперь статистика: 6 побед и 1 поражение – в мае прошлого года от соотечественника Яшара Мамедова на турнире в Барнауле.
Тешаев родился и начал заниматься боевыми искусствами в Таджикистане. Когда ему было 13 лет, семья переехала в Липецк, Ильяс перешёл в знаменитую Школу Игоря Воротынцева, на базе которой впоследствии образовалась АСЕ-48. Сейчас Тешаев выступает параллельным зачётом за Липецк и Барнаул, при этом наш город был и остаётся для него особенным. В Липецке живёт его жена, а совсем недавно родился и сын, которого из-за плотного графика тренировок и соревнований спортсмен ещё даже не держал в руках.
Как рассказал GOROD48 основатель и руководитель АСЕ-48 Игорь Воротынцев, скоро Тешаев должен приехать в Липецк, увидеть супругу и сына и уделить внимание старым товарищам по спортивной секции. Планируется, что он проведёт мастер-класс для молодых учеником Академии спортивных единоборств-48.
Фото и видео из архива участников соревнований, предоставлено спорстсменами
