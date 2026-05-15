На турнире ММА в Таиланде липецкий боец победил нокаутёра из Голландии

Победу спортсмен посвятил новорожденному сыну, который дожидается его в Липецке.

В вашем браузере отключен JavaScript

Поединок в весовой категории до 70 кг с соперником из Нидерландов состоялся в Пхукетте (Таиланд).









Голландец был и на целую голову выше

Победа повысила личный рейтинг Тешаева и стала отличным подарком к 24-му дню рождения.









Наша взяла!

Как рассказал GOROD48 основатель и руководитель АСЕ-48 Игорь Воротынцев, скоро Тешаев должен приехать в Липецк, увидеть супругу и сына и уделить внимание старым товарищам по спортивной секции. Планируется, что он проведёт мастер-класс для молодых учеником Академии спортивных единоборств-48.





Фото и видео из архива участников соревнований, предоставлено спорстсменами

Воспитанник липецкой «Академии спортивных единоборств» Ильяс Тешаев выиграл бой профессиональной лиги по смешанным единоборствам Open Fighting Championship (Open FC).Соперник Браун Пинас (Brown Pinas) по прозвищу «Машина» (Maquina) считается мастером нокаутов. Все пять своих предыдущих боёв в Open FC он завершил досрочными победами. Но и Тешаев доказал, что его не зря считают одним из самых умных бойцов промоушена: рубиться ударами с голландцем он не стал, лишив противника главного козыря, а моментально перешёл на борьбу и в итоге завершил поединок удушающим приёмом. В первом раунде!Ильяс (полное имя Илёсиддин) выступает в Open FC с 2023 года. Это был его седьмой бой, теперь статистика: 6 побед и 1 поражение – в мае прошлого года от соотечественника Яшара Мамедова на турнире в Барнауле.Тешаев родился и начал заниматься боевыми искусствами в Таджикистане. Когда ему было 13 лет, семья переехала в Липецк, Ильяс перешёл в знаменитую Школу Игоря Воротынцева, на базе которой впоследствии образовалась АСЕ-48. Сейчас Тешаев выступает параллельным зачётом за Липецк и Барнаул, при этом наш город был и остаётся для него особенным. В Липецке живёт его жена, а совсем недавно родился и сын, которого из-за плотного графика тренировок и соревнований спортсмен ещё даже не держал в руках.