Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
9239
вчера, 20:54
71
19-летний липчанин упал с высотки
Как сообщили в правоохранительных органах — личность установлена, в причинах падения разбираются. Состояние упавшего уточняется.
1
54
5
1
6
Комментарии (71)