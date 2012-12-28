Все новости
Происшествия
9239
вчера, 20:54
71

19-летний липчанин упал с высотки

Из окна или с балкона высотного дома на улице Гагарина, 145, упал 19-летний парень.

7654345678765432.jpg

Как сообщили в правоохранительных органах — личность установлена, в причинах падения разбираются. Состояние упавшего уточняется.
падение с высоты
1
54
5
1
6

Комментарии (71)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
32 минуты назад
Откуда такая инфо? Вот просто интересно! Вчера дежурила больница гб смп 1,к нам привезли этого мальчика ему 18 лет! Мальчик был жив, а вы его похоронили! Откуда вы инфо берёте?!
Ответить
Саша - Аппаратчик
25 минут назад
Так работают свободные СМИ. Ты просто не в теме
Ответить
Гость
45 минут назад
О какой совести вы говорите. Продали совесть Замечание и прочие за джинсы и кокаколу
Ответить
Фунтик
сегодня, 11:47
Эх была не была шаг вперёд и все дела и по мне пускай звонят колокола-колокола
Ответить
Замечание
сегодня, 11:14
Совесть потеряли те , кто здесь под 20 никами выступает ,Олег , лип и пр командировочные , точнее у него её и не было никогда.
Ответить
Замечание
сегодня, 11:11
Никто не знает , что было с жильцами на протяжении этих лет , начиная с 1958 года. Может дела и похлеще были . Нет , не бесплатные , своим трудом эти бараки зарабатывали , как и молодожёнки , которых там целая куча .
Ответить
Это точно
сегодня, 11:28
Сейчас своим трудом на квартиру не заработаешь
Ответить
Ностальгия
сегодня, 11:06
А раньше на этом месте 40-я столовая была
Ответить
Перепел
сегодня, 11:05
запретить надо высотки
Ответить
слуга народа
сегодня, 10:57
Я живу в 2-х этажном доме 350 кв. м. с бассейном и видом на реку, а рядом поле, поле.,и прекрасно себя чувствую.
Ответить
Наташа
сегодня, 11:13
У вас есть прислуга???
Ответить
Олигарх
сегодня, 11:06
А я живу в собственном замке в Шотландии. Я круче.
Ответить
Интересно
сегодня, 10:42
Замечание, а можно сходить на Зегеля 1, где квартиры стоят по 16 миллионов?
Ответить
Не неси
сегодня, 11:08
Это старый дом 1958 г Квартиры там ничего не стоят
Ответить
Да неужели?
сегодня, 11:55
Это старый дом 1958 г Квартиры там ничего не стоят Попробуй там квартиру купить.
Ответить
Ехидный
сегодня, 11:05
Ага , видел на авито , продавать не могут )))
Ответить
Можно подумать
сегодня, 11:27
Ага , видел на авито , продавать не могут ))) Что на Гагарина 145 все квартиры проданы)))
Ответить
Человек среди зверинца
сегодня, 10:38
Я не пойму почему комментаторы внизу чужие деньги считают! Вы позлорадствовать пришли? Ни стыда, ни совести! Ещё смеют себя гражданами называть. Хуже животных, ей богу. Семье искренние соболезнования!
Ответить
Командировочный
сегодня, 11:00
Это же Липецк. Человек погиб, а они про дома 1958 года постройки галдят. Совсем совесть потеряли.
Ответить
Еще комментарии
