Претензий к банкам стало больше

В январе-марте этого года в Банк России получил более 500 жалоб от жителей Липецкой области. Это почти на 12,5% меньше, чем год назад.Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, претензий к самим банкам стало больше почти на 1,5%: увеличилось количество жалоб, связанных с отказом в проведении операций и приостановкой дистанционного банковского обслуживания. Это следствие борьбы с финансовыми аферистами.Количество жалоб на микрофинансовые организации снизилось в два раза.Значительно сократилось число претензий по поводу кибермошенничества. Также липчане реже жаловались на проблемы с возвратом денег за дополнительные услуги.В два раза уменьшилось количество жалоб по вопросам страхования. Липчане реже жаловались на неверное применение коэффициента бонус-малус финансовыми организациями. Этот коэффициент можно уточнить и при необходимости оспорить через сайт Национальной страховой информационной системы.