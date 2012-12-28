Претензий к банкам стало больше
Они связаны с отказом в проведении операций и приостановкой дистанционного банковского обслуживания.
Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, претензий к самим банкам стало больше почти на 1,5%: увеличилось количество жалоб, связанных с отказом в проведении операций и приостановкой дистанционного банковского обслуживания. Это следствие борьбы с финансовыми аферистами.
Количество жалоб на микрофинансовые организации снизилось в два раза.
Значительно сократилось число претензий по поводу кибермошенничества. Также липчане реже жаловались на проблемы с возвратом денег за дополнительные услуги.
В два раза уменьшилось количество жалоб по вопросам страхования. Липчане реже жаловались на неверное применение коэффициента бонус-малус финансовыми организациями. Этот коэффициент можно уточнить и при необходимости оспорить через сайт Национальной страховой информационной системы.
