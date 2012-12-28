В Липецкой области сухо и до +27

Температура все дальше отходит от нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на западной периферии антициклона. 17 мая днем при прохождении через территорию региона атмосферного фронта ожидаются кратковременные дожди с грозами.Среднесуточные температуры составят: 16 мая — 16-17 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы, 17 и 18 мая — 21-22 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от +7 до +12, днем — от +22 до +27 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью туман. Ночью — от +8 до +10 градусов, днем – от +23 до +25.День 16 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 1 градус мороза.