сегодня, 16:14
Елецкие травматологи удалили двухлетней девочке шестой палец
Маленькая жительница Ельца с врожденной аномалией кисти получила высокотехнологичную медицинскую помощь по месту жительства. Раньше такие операции выполнялись только в федеральных центрах.
Оперативное вмешательство выполнил заведующий травматологическим отделением, врач высшей категории Махач Алиев, сообщила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Ранее елецкие медики удалили четырехлетней девочке шестой палец на ноге.
