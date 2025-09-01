Все новости
Общество
311
сегодня, 16:14
3

Елецкие травматологи удалили двухлетней девочке шестой палец

Маленькая жительница Ельца с врожденной аномалией кисти получила высокотехнологичную медицинскую помощь по месту жительства. Раньше такие операции выполнялись только в федеральных центрах.

Врачи травматологического отделения Елецкой больницы успешно провели операцию двухлетней девочке по удалению шестого пальца с правой кисти. Выраженная деформация значительно осложняла жизнь ребенка: девочка — правша и не могла полноценно пользоваться рукой.

photo_2025-09-01_14-30-38 (2).jpg

Оперативное вмешательство выполнил заведующий травматологическим отделением, врач высшей категории Махач Алиев, сообщила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

Ранее елецкие медики удалили четырехлетней девочке шестой палец на ноге.
операция
медицина
0
1
0
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
29 минут назад
Со мной в армии служил с шестью пальцами, два мизинца было
Ответить
омсквич
сегодня, 18:03
Будущее наступило быстрее, чем предсказывали фантасты
Ответить
Вопрос
сегодня, 17:35
И с чего такие аномалии? Вроде все везде и во всем хорошо. В 1970 году в больнице ЛТЗ двухмесячной девочке удалили с области молочной железы опухоль величиной по объему с ее голову. Ведь тогда и машин было меньше, продукты были хорошие, но на всю мощь работало множество заводов.
Ответить
