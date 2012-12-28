Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Сегодня в Липецке: откосить не получится – школа зовёт, 273 дня до лета
Общество
Врачи борются за жизнь упавшего с высотки 18-летнего липчанина
Происшествия
Жильцам 35 липецких домов пересчитали плату за горячую воду
Общество
Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки
Общество
Экорейд на берегах Матырского водохранилища: штрафуют за парковку в запрещенной зоне
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
На Зеленом острове в четвертый раз разыграли Кубок губернатора по единоборствам
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
Читать все
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
На НЛМК отремонтировали здравпункт конвертерного цеха №2
НЛМК Live
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Елецкие травматологи удалили двухлетней девочке шестой палец
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
До температурного рекорда 1 сентября не хватило 1,8 градуса
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
813
сегодня, 17:00
3

В Липецкой области станет прохладнее

Осенняя погода возвращается.

В ближайшие трое суток атмосферное давление начнет расти. Существенных осадков не ожидается, однако температурный фон немного понизится. 
Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 сентября — 18 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы, 3 и 4 сентября температура войдет в климатическую норму. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +20 до +25. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.

День 2 сентября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году — 3 градуса тепла. 

похолодание
0
1
0
3
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Первая
29 минут назад
Хороший в Липецке климат! Зима короткая и тёплая, лето красивое, плодородное и длинное... Даже успевает надоесть))
Ответить
Тепла в хату !
сегодня, 17:52
Осень зашла красиво !
Ответить
Ну так пора,
сегодня, 17:27
Всё-таки осень уже на дворе
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить