В Липецкой области станет прохладнее

Осенняя погода возвращается.



В ближайшие трое суток атмосферное давление начнет расти. Существенных осадков не ожидается, однако температурный фон немного понизится.Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 сентября — 18 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы, 3 и 4 сентября температура войдет в климатическую норму.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +20 до +25.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.День 2 сентября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году — 3 градуса тепла.