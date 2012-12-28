Пьяный дебош у магазина обернулся для 22-летнего и 19-летнего приятелей уголовными делами

Парни обматерили автоинспекторов. Причём один вступился за другого.

В Задонске направлены в суд уголовные дела 22-летнего и 19-летнего приятелей, обвиняемых в публичном оскорблении полицейских при исполнении ими своих должностных обязанностей (по статье 319 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, эта история произошла 7 февраля этого года у магазина «Пеликан» по улице Коммуны в Задонске. По данным следствия, пьяный 22-летний житель Липецкого округа в присутствии посторонних ругался матом и нарушал общественный порядок. Находившиеся в этот момент рядом автоинспекторы сделали ему замечание и предложили проехать в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Но тот отказался и в ответ обложил полицейских матом. Тогда в отношении дебошира была применена физическая сила. В этот момент за парня вступился его 19-летний приятель — он тоже обматерил полицейского.Тогда уже двоих доставили в отдел и возбудили в отношении приятелей уголовные дела. Теперь им грозит до года исправительных работ.