Происшествия
368
сегодня, 10:41
2

Житель Москвы приехал в Липецк за деньгами обманутой 90-летней старушки

35-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.  

Оперативники уголовного розыска областного управления МВД задержали 35-летнего жителя Москвы, который стал курьером мошенников.

Как установили полицейские, москвич забрал у обманутой 90-летней жительницы Липецка 468 188 рублей, вернулся в столицу и передал деньги другому курьеру. 

«Мошенники убедили пенсионерку задекларировать деньги для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Думая, что общается с представителями силовых ведомств, пожилая женщина собрала все денежные средства и передала пакет с деньгами в подъезде своего дома курьеру», — рассказали о схеме обмана в УМВД РФ по Липецкой области. 

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, полицейские устанавливают других участников обмана пожилой женщины. 

За последний месяц это уже второй задержанный в Липецкой области за пособничество мошенникам житель Москвы: в начале мая 45-летний мужчина попался с поличным — в момент передачи 4,9 миллиона рублей жительницей поселка Лев-Толстой. Женщина, которую телефонные мошенники убедили снять в банке деньги и передать их курьеру-инкассатору для зачисления на якобы защищенный счет, одумалась в последний момент и обратилась в полицию.
Комментарии (2)

Совсем
31 минуту назад
Совесть потеряли,а годов то немало уже.Пора о душе думать,а не грабить пенсионеров.
Савелий
44 минуты назад
Житель Москвы? А в Москву он откуда приехал жить?
