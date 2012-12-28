Житель Москвы приехал в Липецк за деньгами обманутой 90-летней старушки
35-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Как установили полицейские, москвич забрал у обманутой 90-летней жительницы Липецка 468 188 рублей, вернулся в столицу и передал деньги другому курьеру.
«Мошенники убедили пенсионерку задекларировать деньги для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Думая, что общается с представителями силовых ведомств, пожилая женщина собрала все денежные средства и передала пакет с деньгами в подъезде своего дома курьеру», — рассказали о схеме обмана в УМВД РФ по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, полицейские устанавливают других участников обмана пожилой женщины.
За последний месяц это уже второй задержанный в Липецкой области за пособничество мошенникам житель Москвы: в начале мая 45-летний мужчина попался с поличным — в момент передачи 4,9 миллиона рублей жительницей поселка Лев-Толстой. Женщина, которую телефонные мошенники убедили снять в банке деньги и передать их курьеру-инкассатору для зачисления на якобы защищенный счет, одумалась в последний момент и обратилась в полицию.
