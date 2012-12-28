«Хендай» и «Киа» столкнулись на улице Папина: госпитализирована женщина
За сутки на дорогах Липецка пострадали три человека.
Еще одна дорожная авария произошла вчера в Липецке на улице Ильича: столкнулись «Рено» с 41-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-2112» с 39-летним водителем. В столкновении пострадала женщина-водитель.
На улице Стаханова 20-летний водитель «Митсубиси» сбил 73-летнего мужчину. пенсионера доставили в больницу.
13 мая по всей области автоинспекторы зарегистрировали еще 21 столкновение автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 7560 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены пять водителей, за неиспользование ремней безопасности — 793.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 7254 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.
Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 185 нарушений», — сообщает Госавтоинспекция.
