Происшествия
313
28 минут назад

«Хендай» и «Киа» столкнулись на улице Папина: госпитализирована женщина

За сутки на дорогах Липецка пострадали три человека.

Вечером 13 мая в Липецке на улице Папина столкнулись автомобили «Хендай» с 40-летним мужчиной за рулем и «Киа» под управлением 34-летнего водителя. В аварии получила травмы 31-летняя пассажирка «Киа», женщина госпитализирована.
Еще одна дорожная авария произошла вчера в Липецке на улице Ильича: столкнулись «Рено» с 41-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-2112» с 39-летним водителем. В столкновении пострадала женщина-водитель. 

Фото УГИБДД по Липецкой области

На улице Стаханова 20-летний водитель «Митсубиси» сбил 73-летнего мужчину. пенсионера доставили в больницу. 

13 мая по всей области автоинспекторы зарегистрировали еще 21 столкновение автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 7560 нарушений ПДД. 

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены пять водителей, за неиспользование ремней безопасности — 793. 

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 7254 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. 

Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 185 нарушений», — сообщает Госавтоинспекция. 

авария
ДТП
