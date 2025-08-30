Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
18-летний парень упал с шестого этажа
Выпал он не из своей квартиры.
Пострадавший — липчанин, но в доме №145 по улице Гагарина он не живёт.
— В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские, — рассказали в пресс-службе.
По данным GOROD48, сразу после происшествия очевидцы сообщали, что квартира — съемная, в ней собиралась молодёжь, и до инцидента в компании были то ли спор, то ли ссора.
Сейчас за жизнь юноши борются врачи БСМП. Парень прооперирован и находится в реанимации на аппарате ИВЛ. Состояние пострадавшего тяжелейшее, у него диагностированы множественные переломы.
