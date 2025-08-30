Все новости
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Сегодня в Липецке: откосить не получится – школа зовёт, 273 дня до лета
Общество
Врачи борются за жизнь упавшего с высотки 18-летнего липчанина
Происшествия
Жильцам 35 липецких домов пересчитали плату за горячую воду
Общество
Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки
Общество
Экорейд на берегах Матырского водохранилища: штрафуют за парковку в запрещенной зоне
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
На Зеленом острове в четвертый раз разыграли Кубок губернатора по единоборствам
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
На НЛМК отремонтировали здравпункт конвертерного цеха №2
НЛМК Live
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Елецкие травматологи удалили двухлетней девочке шестой палец
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
До температурного рекорда 1 сентября не хватило 1,8 градуса
Погода в Липецке
Происшествия
3569
сегодня, 15:48
10

18-летний парень упал с шестого этажа

Выпал он не из своей квартиры.

Отдел полиции №8 проводит проверку по факту падения с шестого этажа 18-летнего парня. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Пострадавший — липчанин, но в доме №145 по улице Гагарина он не живёт.

— В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские, — рассказали в пресс-службе.

По данным GOROD48, сразу после происшествия очевидцы сообщали, что квартира — съемная, в ней собиралась молодёжь, и до инцидента в компании были то ли спор, то ли ссора.  

Сейчас за жизнь юноши борются врачи БСМП. Парень прооперирован и находится в реанимации на аппарате ИВЛ. Состояние пострадавшего тяжелейшее, у него диагностированы множественные переломы.
падение с высоты
2
15
4
3
4

Комментарии (10)

Сначала новые
Захарова
54 минуты назад
А 30.08.2025 с этого же дома насмерть разился еще один. Новость от 30.08.2025
Ответить
Бабка Первая
25 минут назад
Нет, речь идёт об одном и том же парне. 30-го написали, что упал, и состояние его уточняется. А некоторые решили, что насмерть.
Ответить
МАЛИНА ШИП
сегодня, 17:26
Жалко родителей. Парню скорейшего выздоровления!
Ответить
Лиза
сегодня, 17:24
Нормальные люди из окон не выпрыгивают. Мозгов у него нет, а теперь ещё и инвалидом останется если выживет.
Ответить
Ваш тренер
сегодня, 17:06
Только он не упал, а сам прыгнул...скорее всего под воздействием чего то.
Ответить
Ну да,
сегодня, 17:16
или кого-то...
Ответить
Ромео
сегодня, 16:50
Тут как не крути, кто то с рогами ходит, а кто то их наставляет, закон природы, этому не повезло...
Ответить
Мистер очевидность
сегодня, 16:46
Скорее всего Жиглов прав, как всегда...
Ответить
У
сегодня, 16:35
кого что болит ,тот о том и говорит !
Ответить
Жиглов
сегодня, 16:04
Судя по его внешнему виду, скорее всего муж вернулся раньше чем предполагалось...
Ответить
