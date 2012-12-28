Сегодня в Липецке: улицы в центре перекроют, липчане выбрали профессии мечты – в списке дворники, космонавты, директора
34 минуты назад
Нас ждут юбилей знаменитого ансамбля, легкоатлетическая эстафета, песни под гитару, театральные гастроли.
В Липецке от +22 до +24 градусов, облачно с прояснениями. Дожди с грозами прошли ночью, днём осадков не ожидается.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Полиграфическая (гаражи);
- ул. Поселковая, 2а, 4, 30в, 33, 47а;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95;
- санаторий «Лесная сказка».
Пробки
В пятницу ситуация на дорогах города особенно напряжённая, поэтому не обойтись без приложения, которое может предупредить о заторах.
С 11:45 до 13:00 движение в Липецке будет затруднено ещё и из-за проведения легкоатлетической эстафеты.
Пока по центральным улицам города будут бегать и передавать друг другу эстафетную палочку школьники и студенты, движение осуществляться не будет. Подошдёт и общественный транспорт. В режиме ожидания окажутся автобусы №№ 2, 11, 12, 23, 24, 24А, 33, 33А, 39А, 44А, 48, 306, 315, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 352, 359.
Горожан просят отнестись с пониманием.
Юбилей
В 18:00 на сцене Областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) состоится главное культурное событие дня – концерт в честь юбилея ансамбля эстрадного танца «Ритм»: 55 лет на сцене» (0+).
В своё время коллектив, созданный знаменитым Валерием Бураном, громко заявил о себе на всю страну. И сейчас ритмовцы не снижают планку. По оценке самого Валерия Бурана, через него прошло около 10 тысяч юных липецких танцоров. В 2016 году коллектив возглавила ученица Бурана хореограф Евгения Черненилова, которая руководит коллективом до сих пор.
Фото vk.com/ocknt
Почему мы врём?
В 18:01 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 корп. 2) состоится премьера спектакля от «Театра Под Деревом» под названием «Про взрослых и детей» (6+).
Спектакль-клоунада, в котором серьёзные темы вдруг начинают казаться смешными, а самые простые детские вопросы оказываются не простыми даже для взрослых. Почему иногда врём? Зачем нам друзья? Кто вообще придумал взрослую жизнь и у кого добыть в ней инструкцию? И, наконец, в чём всё-таки смысл жизни?
Фото vk.com/vbiblioteku
Продолжительность 1 час 5 минут.
Создай свой личный вензель
В 18:00 в Липецком областном краеведческом музее состоится необычный мастер класс от Владимира Зеленева «Каллиграфия: вензель и монограмма» (12+).
Вензель последнего российского императора
Участники смогут создать свою персональную монограмму — изящный вензель из букв имени и фамилии.
День открытых дверей в музее
В 15:00 Музей современной скульптуры (ул. Студёновская, 39б) приглашает на День открытых дверей (12+).
Гостей ждут экскурсия по выставке «Там на неведомых дорожках…», рассказ о музее и о творчестве знаменитых липецких скульпторов Юрия Гришко, Александра Вагнера, Евгения Вольфсона, Игоря Мазура.
Экскурсию проведёт научный сотрудник Надежда Беляева.
Фото vk.com/lipmuseum_center
В честь предстоящего 18 мая Международного дня музеев вход бесплатный.
Кино
В 15:15 в ЛГПУ им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского (ул, Ленина, 42/1) киноклуб «Ностальгия» устраивает показ фильма «Зося». СССР, Польша, 1967 г. Военный, драма. Режиссёр Михаил Богин (12+).
Самый кровавый бой рано или поздно заканчивается. Во время короткой передышки можно сменить автомат на томик Есенина и помечтать о прекрасной польской девушке из освобожденной деревни. Когда молчат пушки — говорят музы.
Кадр из фильма
В ролях: Юрий Коморный, Георгий Бурков, Пола Ракса, Барбара Баргеловская.
Под гитару
В 18:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся творческий вечер музыканта Антона Шуленина (12+).
Представьте себе: вечер в лесу, вы с друзьями сидите вокруг костра и поёте старые любимые песни под гитару... Да-да, музыкант предложит и самим зрителям подпеть ему или даже исполнить композиции.
Антон Шуленин, фото vk.com/vbiblioteku
Вход – любая бумажная купюра.
Эмоциональный интеллект
В 17:30 в Липецкой областной детской библиотеке начнётся очередное заседание родительского лектория «Ресурс. Энергия. Баланс» (16+).
Практикующий психолог Евгения Цехош расскажет, что такое эмоциональный интеллект и зачем он нужен в обычной жизни: как он влияет на наше общение, решения и отношения с людьми. А ещё – почему важно развивать его не только у детей, но и у взрослых, и как это помогает лучше понимать себя и других, спокойнее реагировать на неурядицы и радоваться простым вещам.
Евгения Цехош
Участие бесплатное.
«Кот в сапогах» из Орла
В 10:00 и в 12:00 на сцене Липецкого драматического театра (пл. Константиновой, 3) покажут сказку «Кот в сапогах» (0+).
Спектакль Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева, который приехал в Липецк на гастроли. Продолжительность 1 час, без антракта.
Репетиция спектакля, фото vk.com/theaterorel
Под открытым небом
В пятницу начнутся и гулянья в парках (6+). Расписание ниже на графике мэрии Липецка.
Все профессии важны
31% липчан в опросе SuperJob заявили, что наибольшее уважение испытывают к врачам, фельдшерам, медсестрам и другим медработникам. На 2-й строчке рейтинга учителя и воспитатели, их назвали 13% опрошенных.
