Сегодня в Липецке: улицы в центре перекроют, липчане выбрали профессии мечты – в списке дворники, космонавты, директора

Нас ждут юбилей знаменитого ансамбля, легкоатлетическая эстафета, песни под гитару, театральные гастроли.

Гроза отгремела

В Липецке от +22 до +24 градусов, облачно с прояснениями. Дожди с грозами прошли ночью, днём осадков не ожидается.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Полиграфическая (гаражи);
- ул. Поселковая, 2а, 4, 30в, 33, 47а;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95;
- санаторий «Лесная сказка».

Пробки

В пятницу ситуация на дорогах города особенно напряжённая, поэтому не обойтись без приложения, которое может предупредить о заторах.


Центр закроют для транспорта

С 11:45 до 13:00 движение в Липецке будет затруднено ещё и из-за проведения легкоатлетической эстафеты.

Пока по центральным улицам города будут бегать и передавать друг другу эстафетную палочку школьники и студенты, движение осуществляться не будет. Подошдёт и общественный транспорт. В режиме ожидания окажутся автобусы №№ 2, 11, 12, 23, 24, 24А, 33, 33А, 39А, 44А, 48, 306, 315, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 352, 359.

Горожан просят отнестись с пониманием.

Юбилей

В 18:00 на сцене Областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) состоится главное культурное событие дня – концерт в честь юбилея ансамбля эстрадного танца «Ритм»: 55 лет на сцене» (0+).

В своё время коллектив, созданный знаменитым Валерием Бураном, громко заявил о себе на всю страну. И сейчас ритмовцы не снижают планку. По оценке самого Валерия Бурана, через него прошло около 10 тысяч юных липецких танцоров. В 2016 году коллектив возглавила ученица Бурана хореограф Евгения Черненилова, которая руководит коллективом до сих пор.

Фото vk.com/ocknt

Почему мы врём?

В 18:01 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 корп. 2) состоится премьера спектакля от «Театра Под Деревом» под названием «Про взрослых и детей» (6+).

Спектакль-клоунада, в котором серьёзные темы вдруг начинают казаться смешными, а самые простые детские вопросы оказываются не простыми даже для взрослых. Почему иногда врём? Зачем нам друзья? Кто вообще придумал взрослую жизнь и у кого добыть в ней инструкцию? И, наконец, в чём всё-таки смысл жизни?

Фото vk.com/vbiblioteku

Продолжительность 1 час 5 минут.

Создай свой личный вензель

В 18:00 в Липецком областном краеведческом музее состоится необычный мастер класс от Владимира Зеленева «Каллиграфия: вензель и монограмма» (12+).

Вензель последнего российского императора

Участники смогут создать свою персональную монограмму — изящный вензель из букв имени и фамилии.

День открытых дверей в музее

В 15:00 Музей современной скульптуры (ул. Студёновская, 39б) приглашает на День открытых дверей (12+).

Гостей ждут экскурсия по выставке «Там на неведомых дорожках…», рассказ о музее и о творчестве знаменитых липецких скульпторов Юрия Гришко, Александра Вагнера, Евгения Вольфсона, Игоря Мазура.

Экскурсию проведёт научный сотрудник Надежда Беляева.

Фото vk.com/lipmuseum_center

В честь предстоящего 18 мая Международного дня музеев вход бесплатный.

Кино

В 15:15 в ЛГПУ им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского (ул, Ленина, 42/1) киноклуб «Ностальгия» устраивает показ фильма «Зося». СССР, Польша, 1967 г. Военный, драма. Режиссёр Михаил Богин (12+).

Самый кровавый бой рано или поздно заканчивается. Во время короткой передышки можно сменить автомат на томик Есенина и помечтать о прекрасной польской девушке из освобожденной деревни. Когда молчат пушки — говорят музы.

Кадр из фильма

В ролях: Юрий Коморный, Георгий Бурков, Пола Ракса, Барбара Баргеловская.

Под гитару

В 18:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся творческий вечер музыканта Антона Шуленина (12+).

Представьте себе: вечер в лесу, вы с друзьями сидите вокруг костра и поёте старые любимые песни под гитару... Да-да, музыкант предложит и самим зрителям подпеть ему или даже исполнить композиции.

Антон Шуленин, фото vk.com/vbiblioteku

Вход – любая бумажная купюра.

Эмоциональный интеллект

В 17:30 в Липецкой областной детской библиотеке начнётся очередное заседание родительского лектория «Ресурс. Энергия. Баланс» (16+).

Практикующий психолог Евгения Цехош расскажет, что такое эмоциональный интеллект и зачем он нужен в обычной жизни: как он влияет на наше общение, решения и отношения с людьми. А ещё – почему важно развивать его не только у детей, но и у взрослых, и как это помогает лучше понимать себя и других, спокойнее реагировать на неурядицы и радоваться простым вещам.

Евгения Цехош

Участие бесплатное.

«Кот в сапогах» из Орла

В 10:00 и в 12:00 на сцене Липецкого драматического театра (пл. Константиновой, 3) покажут сказку «Кот в сапогах» (0+).

Спектакль Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева, который приехал в Липецк на гастроли. Продолжительность 1 час, без антракта.

Репетиция спектакля, фото vk.com/theaterorel

Под открытым небом

В пятницу начнутся и гулянья в парках (6+). Расписание ниже на графике мэрии Липецка.

Все профессии важны

31% липчан в опросе SuperJob заявили, что наибольшее уважение испытывают к врачам, фельдшерам, медсестрам и другим медработникам. На 2-й строчке рейтинга учителя и воспитатели, их назвали 13% опрошенных.

Инженеров, рабочих и спасателей упомянули по 4%, учёные набрали 3% голосов. По 2% липчан назвали космонавтов, директоров, юристов. По 1% голосов опрошенных досталось дворникам, летчикам, программистам, менеджерам, строителям, шахтерам и финансистам.

Дорогие липчане! Короткая рабочая неделя подошла к концу, впереди выходные. Одни лишь новости не знают отдыха! Жителям Липецкой области достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
