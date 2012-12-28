Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре

За передачу SIM-карт и персональных данных для входа в чужие аккаунты можно получить реальный срок, продажа зажигалок и аэрозолей несовершеннолетним обернется штрафом, на спам-обзвоны можно установить самозапрет. GOROD48 представляет обзор законов, которые вступают в силу в сентябре.С сентября усиливается ответственность за передачу SIM-карт третьим лицам. Согласно административному кодексу за передачу SIM-карты постороннему предусмотрен штраф для физического лица — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридического — от 100 до 200 тысяч рублей. В число посторонних включены друзья, коллеги, соседи. Покупать сим-карты для членов семьи по-прежнему разрешено. Родители могут оформить их ребенку, взрослые — своим пожилым близким, братьям и сестрам. Также не считается нарушением кратковременная передача телефона с SIM-картой постороннему для звонка в экстренную службу или родственнику в неотложной ситуации.В уголовном кодексе будет предусмотрено отдельное наказание за организацию передачи SIM-карт и персональных данных для входа в аккаунты третьим лицам. Штрафы до 700 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет будут наступать за передачу абонентских номеров подвижной радиотелефонной связи в нарушение требований законодательства, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления. Аналогичная ответственность предусмотрена за передачу информации для регистрации или авторизации пользователя в интернетеС 1 августа 2025 года абоненты получили право оформить отказ от спам-рассылок, с 1 сентября желающие получат возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи без личного присутствия, а также на спам-обзвоны. В личном кабинете у своего оператора возможность отписаться от звонков будет уже с 1 сентября, на Госуслугах специальный сервис для жалоб на спам должен появиться до конца 2025 года. Заявку также можно подать в салоне оператора или в МФЦ.С 1 сентября коммерческие вызовы на мобильных телефонах абонентов дополнятся информацией о звонящем — операторы связи будут дополнять входящий номер названием компании, которая пытается дозвониться. Соответствующее постановление подписано правительством 28 августа. Помимо этого, будет указана категория вызова. Она будет зависеть от основного вида деятельности звонящего, например: «Банк», «Реклама», «Недвижимость» или «Услуги связи». Законопроект входит в комплексную работу по борьбе с телефонным мошенничествомС 1 сентября за продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для туристических плит, аэрозолей и других газосодержащих товаров бытового назначения будет грозить штраф. Штрафы за нарушения этого правила аналогичны тем, что уже действуют за продажу табачной продукции несовершеннолетним. Непосредственно запрет на продажу подросткам газосодержащих товаров бытового назначения начал действовать еще с марта 2025 года, а штрафы, согласно новому закону, вступают в силу на несколько месяцев позже — с 1 сентября. Перечень потенциально опасных для здоровья газосодержащих товаров утвержден Правительством. В случае сомнений относительно возраста покупателя продавец должен потребовать документ, удостоверяющий личность, или иным способом убедиться в совершеннолетии клиента. За нарушение запрета штраф для граждан составит 40-60 тысяч рублей, для должностных лиц - 150-300 тысяч, для юрлиц - 400-600 тысяч.С 1 сентября кредиторам будет запрещено взыскивать с наследника умершего заемщика долги или начислять пени по кредитам до момента вступления в наследство — начинают действовать поправки к Закону о потребкредите. До вступления в права наследства на наследников нельзя накладывать штрафы за просрочку платежей по кредитам, которые те получили по наследству. Их можно начислять не ранее чем через 6 месяцев после смерти заемщика. Это правило будет распространяться и на ипотечные кредиты. Поправки связаны с тем, что действующий закон не содержит запрета на предъявление наследникам умершего заемщика требований об оплате кредитной задолженности, однако финансовые организации иногда требовали от наследников оплатить штрафы, пени и неустойки, начисленные за ненадлежащее исполнение обязанностей по кредиту заемщиком, который не мог платить по кредиту, потому что умер. Новая инициатива устраняет этот пробел.С 1 сентября студентки смогут подать заявление на получение пособия по беременности и родам от Соцфонда. Изменения касаются тех, кто учится очно на бюджетной или платной основе в ссузах, вузах, организациях дополнительного профобразования, научных организациях. Прежде пособия выплачивала образовательная организация. Сумма пособия будет зависеть от продолжительности отпуска по беременности и родам и региона проживания (сумма привязана к прожиточному минимуму региона), прежде она зависела от размера стипендии. Для оформления выплаты через МФЦ или территориальный орган СФР потребуется представить справку из медорганизации, подтверждающую период нетрудоспособности. Также нужна справка из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам.С 1 сентября вводится дополнительная мера для защиты от оформления кредита под воздействием мошенников — его оформят после так называемого периода охлаждения. Потребительские кредиты и займы на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей можно получить только через четыре часа после подписания договора. А на сумму более 200 тысяч рублей — через 48 часов. За это время клиент сможет передумать и отказаться от займа без финансовых последствий из-за отказа. Исключением станут ипотечные и образовательные кредиты, автокредиты, если деньги зачисляют сразу на счет автодилера, кредиты на рефинансирование ранее взятых обязательств, если это не приводит к увеличению их размера.С 1 сентября в банках появляется новый инструмент для дополнительной защиты от оформления перевода мошенникам — сервис «второй руки». Контроль над банковскими операциями теперь можно доверить родственнику или другу, у которого будет право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся ему подозрительными. При этом у помощника не будет доступа к счету и права на самостоятельные операции. На подтверждение или отклонение операции отводится 12 часов с момента уведомления. Механизм распространяется на денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт, на переводы через Систему быстрых платежей и на снятие наличных. Подключить услугу может только сам клиент. При отказе от услуги банк отключит сервис в течение 24 часов.С сентября средний заработок будет рассчитываться по-новому: теперь в нем учитываются премии и денежные поощрения, прописанные в системе оплаты труда, в том числе доплаты за выслугу лет, надбавки за ночную работу и сверхурочные. Не будут учитываться разовые выплаты, к примеру командировочные, и выплаты, не связанные с оплатой труда (социальные выплаты), например пособие по беременности и родам, матпомощь, компенсация проезда и питания. Эти изменения повлияют на начисление отпускных, выходных пособий и других выплат. Сохранено правило о минимальном размере среднего месячного заработка работника, отработавшего полностью в расчетный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда. Он не может быть ниже установленного законом МРОТ.С 1 сентября начинают действовать дополнительные правовые гарантии в отношении начисления и снижения премий — новый закон ограничивает необоснованное снижение премии сотрудникам. Теперь в трудовых договорах и локальных актах работодатель обязан чётко прописывать виды, размеры, условия и сроки выплаты премий, в том числе учитывать качество и продолжительность труда, а также наличие дисциплинарных взысканий. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может снизить премии только за тот период, в котором было применено взыскание, и только по тем премиям, которые начисляются за этот же период: премии можно уменьшать только за конкретные проступки и строго в том месяце, когда сотрудник получил взыскание. Общее снижение зарплаты из-за этого не может превышать 20% в месяц.С 1 сентября исполнять обязанности врачей в России смогут фельдшеры и акушерки — такие нормы предусмотрены приказом Минздрава от марта нынешнего года. Передача врачебных функций будет возможна при нехватке докторов с высшим образованием или их временном отсутствии. Новый порядок будет применяться только в первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи. Передать полномочия фельдшерам и акушерам сможет руководитель медицинской организации, оформив отдельный внутренний приказ.Работодатели смогут привлекать несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул - по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов из федерального или регионального реестра молодежных и детских объединений с господдержкой. Для этого потребуется письменное согласие работника или его законного представителя. Ограничения по продолжительности рабочего дня при в зависимости от возраста работника том сохраняются. Такие изменения в Трудовой Кодекс РФ вступают в силу с 1 сентября. Как пояснили разработчики закона, чаще всего молодежь в возрасте от 14 до 18 лет в летний период «стремится работать на фестивалях, форумах, в парках развлечений, которые в основном функционируют по выходным дням. Популярная среди молодежи работа промоутером тоже востребована работодателями именно в выходные дни».С сентября вступает в силу закон, который обязывает управляющие компании отчитываться перед жильцами о проделанной работе. Перечень сведений для годовых отчетов будет единым – в нем будет содержаться подробная информация о работах, затратах и качестве услуг. Документ позволит усилить контроль собственников за работой управляющих компаний и повысить прозрачность работы последних.Данные обо всех членах семьи собственника недвижимости, в том числе бывших, будут отображаться в Едином государственном реестре недвижимости. Эти сведения будут включаться в реестр по заявлению собственника либо по решению суда. Новый закон начнёт действовать с 1 сентября. Прежде сведения в реестре показывали лишь нынешних и прошлых собственников. Теперь в нем будут отражены бывшие супруги, сохранившие право пользования жильем, лица, отказавшиеся от приватизации в пользу других членов семьи, что дало им право пожизненного проживания в квартире (доме), другие члены семьи бывшего собственника, чье право проживания было подтверждено законом (например, несовершеннолетние дети). Таким образом, при сделках с недвижимостью покупатели получат информацию о людях, имеющих право пожизненно пользоваться квартирой. Это позволит сделать сделки с недвижимостью прозрачнее, избежать спорных ситуаций.С 1 сентября покупатели смогут потребовать вернуть деньги за услуги или вещи, предоставленные без их согласия. Вступает в силу закон о продаже дополнительных товаров или услуг за дополнительную плату. Продавцам, владельцам агрегаторов запрещено создавать условия, которые предполагают изначальное согласие на покупку дополнительных товаров, работ и услуг, проставлять автоматические отметки о согласии на покупку допуслуг. Например, при покупке железнодорожных или авиабилетов оформлять страховку или смс-оповещение.1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в законодательстве, которые обязывают производителей и поставщиков мобильных устройств обеспечить возможность свободной установки и обновления отечественных цифровых сервисов, включая магазин приложений RuStore. Нововведения коснутся в том числе айфонов. Если эта функция отсутствует, устройство может быть признано не соответствующим обязательным требованиям, что дает право на его возврат как некачественного товара.Сразу несколько нововведений начнут действовать в школах с 1 сентября. Так, новый учебный год начнется 1 сентября, завершится 26 мая. Блоки каникул должны быть не менее семи дней каждый, организацию учебы по четвертям или триместрам по-прежнему устанавливает сама школа.Расписание уроков должно составляться по единым стандартам — типовым шаблонам учебной программы. Для начальной школы предлагается пять вариантов расписания, для средней школы — шесть, для старшеклассников — 19 вариантов. Унификация годовых планов необходима, чтобы детям, которые меняют школу, не приходилось осваивать совершенно новую программу.Домашние задания будут даваться с учетом санитарных правил и временных норм по их выполнению. Задание на следующий день учитель должен озвучить на текущем уроке, а в электронном журнале продублировать до конца учебного дня.Контрольные работы не должны занимать более 10% от всего объема учебного времени. Длительность письменной контрольной работы составляет от одного до двух уроков, практической – одного урока.С 1 сентября начинают действовать новые правила приема на платные отделения в вузы. Вступают в силу поправки в закон «Об образовании». Устанавливать стоимость обучения, количество коммерческих мест и направления подготовки будет правительство РФ. Теперь при распределении мест будет учитываться востребованность специальностей, а также качество подготовки вуза. Это значит, что прием на те или иные направления станет зависеть не только от желания университета, но и от объективной потребности в таких специалистах. Полноценное регулирование вступит в силу с 2026 года — до этого будет разработана новая нормативная база. Введение квот призвано снизить дисбаланс между количеством выпускников и потребностью государства в кадрах определенных специальностей, в частности инженерах.С 1 сентября выпускники колледжей не смогут поступить в вуз без сдачи ЕГЭ, если выбранная в университете специальность не совпадает с профилем оконченного среднего профессионального образования (СПО). Согласно закону, льготы — поступление в вуз только по внутреннему экзамену — будут предоставляться только при поступлении в вуз по профилю. Закон должен устранить правовой пробел и пресечь ситуации, когда выпускники колледжей используют возможность поступить в вуз после СПО без сдачи ЕГЭ как лазейку и, например, получив специальность повара, поступают на инженерную, юридическую специальность или бухучет.С сентября вступают в силу поправки, которые ограничивают использование дачных участков в коммерческих целях. Дачникам запретят вести бизнес на участках, расположенных в садовых некоммерческих товариществах — открывать хостелы, автомастерские, склады, магазины, питомники и прочие коммерческие объекты, которые не подходят под определение «для личных нужд». Разрешено только ведение садоводства и огородничества для личного потребления. Продажа излишков урожая возможна, если участок не превышает 50 соток и при отсутствии найма работников.Собственник садового земельного участка или огородного земельного участка будет не вправе отчуждать его отдельно от расположенных на нем жилого дома, садового дома, хозяйственных построек и (или) гаража. С сентября вступает в силу закон, по которому больше нельзя продавать или дарить участок отдельно от расположенных на нем и садовых домов, а также хозяйственных построек и/или гаража. Раздел участка допускается только с соблюдением требований, установленных земельным законодательством.Садовые, огородные и приусадебные участки будут считаться неиспользуемыми, если более чем половина их площади в течение года остается покрытой сорняками высотой более метра, а также деревьями и кустарниками, которые не являются предметами благоустройства и озеленения. Закон о признаках неиспользуемых земель начинает действовать с сентября. Документ дополняет уже действующую с 1 марта 2025 года норму о трехлетнем сроке, отведенном для освоения таких участков. Теперь будут применяться конкретные критерии, по которым земля может быть признана неиспользуемой. Признаки неиспользования участков начнут применять только по истечении этого трехлетнего срока для освоения земли. То есть не раньше 1 марта 2028 года, с учетом возможных сроков на устранение выявленных нарушений.С 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2031 года будет действовать новый перечень животных, запрещенных к содержанию. В целом он не меняется и включает ядовитых змей, крупных варанов, каймановых черепах с панцирем более 30 см, крокодилов, гиен, слонов, приматов, медведей, волков, тюленей, отдельных видов водных животных, птиц. Всего в перечне перечислены 121 животное, разделенные по 33 категориям. Эти представители животного мира представляют опасность для человека или вызывают трудности при содержании в неволе. Так, дома нельзя держать крупных хищников типа львов, тигров, волков и медведей, лисиц, представителей приматов. Запрет распространяется на крокодилов, ядовитых змей, питонов. Из аквариумных представителей в список попали акулы, скаты, электрические угри. В перечне также ядовитые пауки, пингвины, страусы и фламинго. Запрет не распространяется на содержание и использование таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях, океанариумах или в качестве служебных животных.С 1 сентября вводится обязательный экзамен для получения охотничьего билета: граждане, получающие билет впервые или повторно (после аннулирования), должны будут сдать экзамен на знание охотничьего минимума. Это набор знаний и навыков, необходимых для охоты. Охотминимум включает: знание требований безопасности на охоте, знание ограничений охоты, знание основ биологии диких животных. При сдаче экзамена охотник должен будет продемонстрировать практические навыки безопасного обращения с охотничьим оружием, ориентирования на местности и обращения с добытыми охотничьими ресурсами. Ранее претенденты на получение билета должны были под подпись ознакомиться с требованиями охотничьего минимума, который включает требования правил охоты, техники безопасности при охоте и обращениями с оружием, а также основы биологии диких животных. При этом, механизма проверки этих знаний не предусматривалось.С сентября вступает в силу обновленный список противопоказаний и ограничений к управлению автомобилями. В него включены «общие расстройства психологического развития» и «аномалии цветового зрения». В обновленный список болезней, которые являются противопоказанием к вождению, вошли общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения — частичную цветовую слепоту, искаженное восприятие красного и зеленого цвета. Другие противопоказания остаются без изменений.Штраф за непропуск автомобиля со спецкраской и включенным спецсигналом с 1 сентября становится выше — вступают в силу поправки в КоАП РФ. Согласно поправкам, теперь, если водитель не предоставит преимущество спецтранспорту ему грозит штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до года. Ранее за данное правонарушение водитель мог получить штраф от 4,5 до 7,5 тысяч рублей или лишиться прав на срок от трех месяцев до года.