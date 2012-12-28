Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Липецкая вечЁрка: зарезанный мужчина, осыпающийся дом и школьные воспоминания
Сегодня, 19 августа, следователи возбудили уголовное дело — женщина зарезала друга, в Фонде капремонта подсчитали, что на ремонт фасада проблемного дома на проспекте Победы, 106а требуется 140 миллионов рублей, и липчане вспомнили самые яркие моменты из школьной жизни.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщина вину не признаёт, уверяет, что речь шла о самообороне. Тем не менее, ее арестовали на время следствия.
«Да что ж за время такое наступило — если ругань, так сразу за нож хватаются», — возмутился Александр Н.
«Вообще-то надо знать: с кем пить, где, когда и сколько», — заметил комментатор.
Накануне в одной из квартир дома № 7/1 по улице Циолковского в Липецке нашли тело 20-летнего парня.
Следователи выясняют обстоятельства его смерти.
Насколько опасно жить в липецких многоэтажках? Городской департамент ЖКХ следит за семью домами, которые трещат по швам: на улице 9 микрорайон, 22/2, на Московской, 135, Космонавтов, 10, Терешковой, 13а, на Скороходова, 11, Зегеля, 13а и на Крылова, 63а.
По словам председателя ведомства Андрея Жидких, состояние домов регулярно проверяют — тревожной информации от управляющих компаний в этом году не поступало.
Но это далеко не все проблемы. С 15-ти домов, выложенных кирпичом предприятия «Тербунский гончар», осыпается облицовка. Самый «знаменитый» дом, о котором не раз рассказывал GOROD48, находится на проспекте Победы, 106а.
По подсчетам Фонда капитального ремонта, на ремонт фасада красной многоэтажки требуется 140 миллионов рублей. Эти средства Фонд надеется получить в региональном правительстве.
«Зачем же так строить, если через десяток лет надо перестраивать? Как же эти дома были приняты в эксплуатацию?», — задал, похоже, риторический вопрос комментатор.
«Вот так возьмешь ипотеку на 30 лет, а дом развалится за 10», — испугался омсквич.
«На Елецком сыпятся дома, первые 4 этажа норм, а потом, на авось, положен кирпич, все сыпется», — уточнила Светлана.
«Точно такая же беда с домами по улице Неделина 15а, 15б и улице Котовского, 19. Компания «Спецфундаментстрой» из этого же кирпича построила дома, и в результате — осыпание кирпича. Застройщики намеренно закупали дешевый кирпич, зная, что с ним проблема. Но выгода превыше всего. По Котовского, 19, правда, застройщика, вроде как, заставили перекладывать кладку», — добавил 007.
«Такая же беда с домом по улице Калинина, 1б, меры не предпринимаются», — сообщил еще один проблемный адрес Лелик.
В доме №3 по улице Кондарева другая напасть: течет канализация. Жильцы дома уже не знают куда деваться от вони. Они даже подозревают, что «на первом этаже регулярно зарождается новая жизнь»
«Очень жаль, что нельзя вычислить тех, кто засоряет канализацию!», — сокрушается Лиза.
В Липецке много домов, которые уже давно покинули жильцы, получивших новые квартиры. Но на снос расселенных зданий у мэрии нет денег, вот и стоят они, как в фильме-катастрофе.
«Зачем их сносить? Включить в состав аттракциона «Город страха» — никаких почти затрат, ещё и билеты продавать можно будет!», — посоветовали креативные индустрии.
Накануне 1 сентября GOROD48 спросил у липчан, чем им запомнилась школа. Большинство с теплотой вспоминает ее окончание — выпускной вечер.
«1 сентября становится гораздо праздничнее, когда школа уже закончена», — уверен Андрей.
«Самое яркое — это то, что в первый учебный день 1 класса я безумно влюбился и пронес эту влюбленность через многие годы. Только благодаря сайту одноклассников я смог с ней пообщаться, и то через третьих лиц, и меня отпустило, а то часто снилась, и все думки были о том как она там!», — рассказал свою историю любви кит.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +22 до +24 градусов.
