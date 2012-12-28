Все новости
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Общество
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Происшествия
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Общество
В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину
Происшествия
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
По делу о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя вынесен приговор
Происшествия
Водителя «Гранты» оштрафуют за опасный маневр
Происшествия
У мэрии Липецка нет 30 миллионов рублей на снос пятиэтажки в 9-м микрорайоне
Общество
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
Общество
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
55-летний грязинец перевёл мошенникам 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
В районах Тракторного, Карьера, Студгородка отключат холодную воду
Общество
Поджигатель-неудачник получил два года колонии-поселения
Происшествия
В Нижнем парке спустили фонтан
Общество
В Липецкой области сухо и до +25
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: зарезанный мужчина, осыпающийся дом и школьные воспоминания
Общество
Общество
102
21 минуту назад
1

Липецкая вечЁрка: зарезанный мужчина, осыпающийся дом и школьные воспоминания

Сегодня, 19 августа, следователи возбудили уголовное дело — женщина зарезала друга, в Фонде капремонта подсчитали, что на ремонт фасада проблемного дома на проспекте Победы, 106а требуется 140 миллионов рублей, и липчане вспомнили самые яркие моменты из школьной жизни.

В селе Воскресенское Данковского района зарезан 54-летний мужчин. В убийстве подозревают его 43-летнюю сожительницу. Как водится, пара выпивала, потом женщина схватилась за нож.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщина вину не признаёт, уверяет, что речь шла о самообороне. Тем не менее, ее арестовали на время следствия.

«Да что ж за время такое наступило — если ругань, так сразу за нож хватаются», — возмутился Александр Н.

«Вообще-то надо знать: с кем пить, где, когда и сколько», — заметил комментатор.

Накануне в одной из квартир дома № 7/1 по улице Циолковского в Липецке нашли тело 20-летнего парня.

Следователи выясняют обстоятельства его смерти.

Насколько опасно жить в липецких многоэтажках? Городской департамент ЖКХ следит за семью домами, которые трещат по швам: на улице 9 микрорайон, 22/2, на Московской, 135, Космонавтов, 10, Терешковой, 13а, на Скороходова, 11, Зегеля, 13а и на Крылова, 63а.

По словам председателя ведомства Андрея Жидких, состояние домов регулярно проверяют — тревожной информации от управляющих компаний в этом году не поступало.

Но это далеко не все проблемы. С 15-ти домов, выложенных кирпичом предприятия «Тербунский гончар», осыпается облицовка. Самый «знаменитый» дом, о котором не раз рассказывал GOROD48, находится на проспекте Победы, 106а.

По подсчетам Фонда капитального ремонта, на ремонт фасада красной многоэтажки требуется 140 миллионов рублей. Эти средства Фонд надеется получить в региональном правительстве.

«Зачем же так строить, если через десяток лет надо перестраивать? Как же эти дома были приняты в эксплуатацию?», — задал, похоже, риторический вопрос комментатор.

«Вот так возьмешь ипотеку на 30 лет, а дом развалится за 10», — испугался омсквич.

«На Елецком сыпятся дома, первые 4 этажа норм, а потом, на авось, положен кирпич, все сыпется», — уточнила Светлана.

«Точно такая же беда с домами по улице Неделина 15а, 15б и улице Котовского, 19. Компания «Спецфундаментстрой» из этого же кирпича построила дома, и в результате — осыпание кирпича. Застройщики намеренно закупали дешевый кирпич, зная, что с ним проблема. Но выгода превыше всего. По Котовского, 19, правда, застройщика, вроде как, заставили перекладывать кладку», — добавил 007.

«Такая же беда с домом по улице Калинина, 1б, меры не предпринимаются», — сообщил еще один проблемный адрес Лелик.

В доме №3 по улице Кондарева другая напасть:  течет канализация. Жильцы дома уже не знают куда деваться от вони. Они даже подозревают, что «на первом этаже регулярно зарождается новая жизнь»

«Очень жаль, что нельзя вычислить тех, кто засоряет канализацию!», — сокрушается Лиза.

В Липецке много домов, которые уже давно покинули жильцы, получивших новые квартиры. Но на снос расселенных зданий  у мэрии нет денег, вот и стоят они, как в фильме-катастрофе.

«Зачем их сносить? Включить в состав аттракциона «Город страха» — никаких почти затрат, ещё и билеты продавать можно будет!», — посоветовали креативные индустрии.

Накануне 1 сентября GOROD48 спросил у липчан, чем им запомнилась школа. Большинство с теплотой вспоминает ее окончание — выпускной вечер.



«1 сентября становится гораздо праздничнее, когда школа уже закончена», — уверен Андрей.

«Самое яркое — это то, что в первый учебный день 1 класса я безумно влюбился и пронес эту влюбленность через многие годы. Только благодаря сайту одноклассников я смог с ней пообщаться, и то через третьих лиц, и меня отпустило, а то часто снилась, и все думки были о том как она там!», — рассказал свою историю любви кит.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +22 до +24 градусов.
Комментарии (1)

Animal planet.
11 минут назад
А мне даже вспомнить нечего про школу,все было ровно. Был такой случай,захожу в класс,висит карта Европы,а я такой а ну-ка где у нас тут Америка,а учитель сказала,кто тут у нас на карте Европы Америку ищет, сейчас двойку поставлю. :)
