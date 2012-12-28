Липецкая вечЁрка: зарезанный мужчина, осыпающийся дом и школьные воспоминания

Сегодня, 19 августа, следователи возбудили уголовное дело — женщина зарезала друга, в Фонде капремонта подсчитали, что на ремонт фасада проблемного дома на проспекте Победы, 106а требуется 140 миллионов рублей, и липчане вспомнили самые яркие моменты из школьной жизни.