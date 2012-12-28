Ваше самое яркое школьное воспоминание?

Накануне 1 сентября GOROD48 спросил у липчан, чем им запомнилась школа.

Чаще всего участники нашего опроса вспоминали выпускной бал: красивые платья и уже взрослые разговоры с учителями.Для кого-то яркими воспоминаниями стали спортивные соревнования, олимпиады, линейки 1 сентября, прием в октябрята, пионеры, в комсомольцы, выезды на уборку урожая, школьные театральные постановки.