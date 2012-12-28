Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
18-летний водитель сбил насмерть пешехода на проспекте Победы
Происшествия
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Общество
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
Завершено следствие в отношении пристававшего к девочкам 66-летнего липчанина
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году
Общество
Читать все
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Общество
За что удалили капитана «Металлурга», как после матча бушевал наш вратарь
Спорт
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину
Происшествия
Охотник на всё с двумя колесами попался полицейским.
Происшествия
Липецкие врачи спасли подавившуюся рыбьей костью 83-летнюю пенсионерку
Здоровье
Лишённый прав пьяный водитель мопеда обложил инспекторов ДПС матом
Происшествия
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
Общество
Фомичёв не смог дожать, Бугакову не понравилось судейство
Спорт
За ночь из квартир липчан извлекли трёх летучих мышей
Общество
Читать все
Происшествия
803
сегодня, 10:16
4

В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину

В убийстве подозревают его 43-летнюю сожительницу. Женщина арестована. 

16 августа в частном доме в селе Воскресенское Данковского района было обнаружено тело 54-летнего мужчины с колото-резаным ранением в районе левой стороны груди в области подмышки.

В убийстве подозревается его 43-летняя сожительница. По версии следствия, мужчина и женщина вместе выпивали, произошёл конфликт и женщина схватила нож.

— Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Женщина вину не признаёт, выдвинув версию о самообороне, — рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, по ходатайству следствия женщина арестована на два месяца. 
убийство
поножовщина
0
0
3
1
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Макар
28 минут назад
Был я в этом селе когда то. У друга тёща там жила. Такая глухомань, водочный заводик там был-закрыли. Нормальные люди оттуда уехали. Остались вот такие.
Ответить
Александр Н.
39 минут назад
Да что ж за время такое наступило-если ругань,так сразу за нож хватаются.
Ответить
Чекушкин
45 минут назад
Вот, что бывает, когда ты пьёшь с кем-то. Лучше пить одному для безопасности своей жизни или здоровья.
Ответить
Нонка
46 минут назад
Успеет ли отмолить грех ,ведь как мы понимаем -не раскаевается...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить