Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Происшествия
сегодня, 10:16
В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину
В убийстве подозревают его 43-летнюю сожительницу. Женщина арестована.
В убийстве подозревается его 43-летняя сожительница. По версии следствия, мужчина и женщина вместе выпивали, произошёл конфликт и женщина схватила нож.
— Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Женщина вину не признаёт, выдвинув версию о самообороне, — рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, по ходатайству следствия женщина арестована на два месяца.
