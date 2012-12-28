В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину

В убийстве подозревают его 43-летнюю сожительницу. Женщина арестована.

16 августа в частном доме в селе Воскресенское Данковского района было обнаружено тело 54-летнего мужчины с колото-резаным ранением в районе левой стороны груди в области подмышки.В убийстве подозревается его 43-летняя сожительница. По версии следствия, мужчина и женщина вместе выпивали, произошёл конфликт и женщина схватила нож.— Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Женщина вину не признаёт, выдвинув версию о самообороне, — рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, по ходатайству следствия женщина арестована на два месяца.