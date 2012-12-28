Все новости
Общество
323
49 минут назад
2

«Регулярно зарождается новая жизнь»: содержимое канализации затапливает подъезд на ЛТЗ

Энергетики уже дважды прочищали канализационный колодец, но подъезд продолжает заливать.

Жильцы дома на улице Кондарева, 3 в поселке Тракторном уже больше недели находятся в невыносимых условиях.

«Управляющая компания перекладывает ответственность на «РВК» (забиты дворовые люки канализации, которые в действительности чистые), «РВК» перекладывает ответственность на УК (с их слов засор устранили, больше приезжать не будут! Ищите проблему в доме!). Аварийная служба ехать отказывается, говорят, сделать ничего не могут (ни хомут наложить, ни перекрыть), предложили отключить воду и холодную, и горячую („чтоб вы больше не плыли“!). На первом этаже регулярно зарождается новая жизнь! Ужасная вонь, содержимое из подъезда уже вытекает во двор!», — описали свои страдания липчане.

Оказалось, что засоров канализации было несколько. Первый из них образовался в канализационном колодце.

— Получив заявку от жильцов, мы обратились в «РВК-Липецк» и энергетики колодец прочистили. Сделать это им было нелегко, так как колодец оказался забит строительным мусором, — рассказали GOROD48 в управляющей компании «Флагман».

Затем история повторилась, и рабочие «РВК» снова прочистили засор.

Сегодня мастер УК побывает в доме, чтобы выяснить причину нового потопа. Направит свою бригаду на улицу Кондарева и «РВК».

«Водоканал направит бригаду для обследования сетей и, в случае необходимости, устранения вновь образовавшегося засора», — рассказали в «РВК-Липецк», призвав горожан использовать канализационные сети по назначению и не выбрасывать в них остатки пищи, строительный мусор, наполнители туалетов для животных и влажные салфетки.
потоп
канализация
0
0
0
1
2

Комментарии (2)

Сначала новые
слесарь Вань
21 минуту назад
Ну пусть сами жители и делают прочистят засор и всё в чём дело
Ответить
Света
23 минуты назад
Колхозники и колхозницы Кидают мусор в унитаз! Сами виноваты!
Ответить
