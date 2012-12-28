Чаплыгинца осудили за мошенничество при получении чернобыльских выплат

39-летний мужчина приговорен к обязательным работам.

39-летний житель Чаплыгинского округа получил 120 часов обязательных работ за мошенничество при получении социальных выплат (по части первой статьи 159.2 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы области, до февраля 2020 года он был прописан в зоне с льготным статусом и ежемесячно получал денежные выплаты. Но зачем чаплыгинца сняли с регистрационного учета, а он не уведомил об этом отделение Фонда пенсионного и социального страхования и незаконно получил больше 45 тысяч рублей.Вину чаплыгинец признал, дело суд рассматривал в особом порядке.