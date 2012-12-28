Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Погода в Липецке
43 минуты назад
В Липецкой области сухо и до +25
Сухая погода будет гостить в Липецкой области в ближайшие дни.
Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что около климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +20 до +25.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.
День 20 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году — 5 градусов тепла.
