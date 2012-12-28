Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Происшествия
953
48 минут назад
2
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Обстоятельства и причины его смерти выясняют следователи.
Обстоятельства и причины его смерти выясняют следователи.
0
4
1
1
1
Комментарии (2)