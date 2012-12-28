Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Липецкая вечЁрка: дело об убийстве психолога, протекшая пятиэтажка и театр драмы ставит спектакль Гришковца
Общество
167
39 минут назад
Липецкая вечЁрка: дело об убийстве психолога, протекшая пятиэтажка и театр драмы ставит спектакль Гришковца
Сегодня, 4 августа, в суд передано дело о жестоком убийстве психолога Елены Гладких, доме №19Б по улице Опытной залило сверху донизу, и в театре драмы имени Льва Толстого ставят спектакль Евгения Гришковца «Винни-Пуховские чтения».
В преступлении обвиняется 38-летний Сергей Кажакин, который несколько лет ухаживал за Еленой Гладких и даже звал ее замуж.
«Лютому зверю только пожизненное. Оставил двух девочек без матери, братьев без сестры, родителей без дочери. Нет прощения таким особям», — написал комментатор.
Минувшей ночью лил дождь, который насквозь промочил второй подъезд дома № 19Б по улице Опытной. И это несмотря на то, что здание капитально отремонтировали.
Оказалось, причина в ливневой канализации. Управляющей компании «Комфорт-Л» заверила, что все исправила, причем рабочие трудились даже под дождем.
В театре драмы имени Льва Толстого начали готовить спектакль «Винни-Пуховские чтения» Евгения Гришковца. Автор обещает приехать в сентябре, чтобы провести заключительные репетиции и поприсутствовать на премьере, которая намечена на середину этого месяца.
До приезда Евгения Гришковца режиссером спектакля выступит Сергей Денисов. В роли Винни-Пуха зрители увидят актера Андрея Литвинова.
И еще о новостях культуры. В ближайшее время начнется восстановление водонапорной башни в усадьбе Нечаевых. Шуховскую башню обещают сохранить в неизменном виде и восстановить на ней смотровые площадки.
В других городах такие башни давно отреставрированы. Например, эта находится в Краснодаре.
А эта в Бухаре. К ней пристроили лифт и теперь наверху смотровая площадка с рестораном.
Дожди закончатся уже сегодня. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от +25 до +27 градусов.
И обратите внимание, в ночь на 5 августа закрывают на ремонт мост через реку Делеховку на трассе «Липецк - Чаплыгин» в селе Делеховое. Объезд предусмотрен по временной объездной дороге, которую построили на время ремонта.
Также с 5 августа автобусный маршрут № 332 будет обслуживаться автобусами большого класса, и они будут ездить не по улице Неделина, а по Советской.
И не везите яблоки в зоопарк. Животных ими уже завалили! Привезли около тонны.
0
0
0
0
0
Комментарии