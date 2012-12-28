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Липецкая вечЁрка: дело об убийстве психолога, протекшая пятиэтажка и театр драмы ставит спектакль Гришковца
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39 минут назад

Липецкая вечЁрка: дело об убийстве психолога, протекшая пятиэтажка и театр драмы ставит спектакль Гришковца

Сегодня, 4 августа, в суд передано дело о жестоком убийстве психолога Елены Гладких, доме №19Б по улице Опытной залило сверху донизу, и в театре драмы имени Льва Толстого ставят спектакль Евгения Гришковца «Винни-Пуховские чтения».

Дело о жестоком убийстве психолога Елены Гладких передано в суд. Напомним, известие об этом преступлении потрясло Липецк в феврале: Елену Гладких  убили в садоводческом товариществе «Цементник» возле ее дома на глазах 7-летней дочери. Позже судмедэксперты подсчитали, что убийца нанес Елене более полусотни ударов ножом и восемь — топором.

В преступлении обвиняется 38-летний Сергей Кажакин, который несколько лет ухаживал за Еленой Гладких и даже звал ее замуж.

«Лютому зверю только пожизненное. Оставил двух девочек без матери, братьев без сестры, родителей без дочери. Нет прощения таким особям», — написал комментатор.

Минувшей ночью лил дождь, который насквозь промочил второй подъезд дома № 19Б по улице Опытной. И это несмотря на то, что здание капитально отремонтировали.


Оказалось, причина в ливневой канализации. Управляющей компании «Комфорт-Л» заверила, что все исправила, причем рабочие трудились даже под дождем.

В театре драмы имени Льва Толстого начали готовить спектакль «Винни-Пуховские чтения» Евгения Гришковца. Автор обещает приехать в сентябре, чтобы провести заключительные репетиции и поприсутствовать на премьере, которая намечена на середину этого месяца.

До приезда Евгения Гришковца режиссером спектакля выступит Сергей Денисов. В роли Винни-Пуха зрители увидят актера Андрея Литвинова.

И еще о новостях культуры. В ближайшее время начнется восстановление водонапорной башни в усадьбе Нечаевых. Шуховскую башню обещают сохранить в неизменном виде и восстановить на ней смотровые площадки.



В других городах такие башни давно отреставрированы. Например, эта находится в Краснодаре.



А эта в Бухаре. К ней пристроили лифт и теперь наверху смотровая площадка с рестораном.



Дожди закончатся уже сегодня. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от +25 до +27 градусов.

И обратите внимание, в ночь на 5 августа закрывают на ремонт мост через реку Делеховку на трассе «Липецк - Чаплыгин» в селе Делеховое. Объезд предусмотрен по временной объездной дороге, которую построили на время ремонта.

Также с 5 августа автобусный маршрут № 332 будет обслуживаться автобусами большого класса, и они будут ездить не по улице Неделина, а по Советской.

И не везите яблоки в зоопарк. Животных ими уже завалили! Привезли около тонны.
вечЁрка
убийство
потоп
Евгений Гришковец
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