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11 минут назад
Знакомая выманила у 18-летнего липчанина 300 000 рублей «на лечение»
Но госпитализация парня всё время откладывалась. И тогда он понял — его обманули.
«Ещё в феврале в разговоре со знакомой липчанин рассказал о проблемах со здоровьем, на что она ответила, что у нее тоже были проблемы со здоровьем, и предложила помочь решить этот вопрос. Через некоторое время она ему сообщила, что «переговорила» с доктором, и что лечение ему обойдется в 300 000 рублей. Молодой человек согласился и частями передал ей требуемую сумму. В течение нескольких месяцев женщина под различными предлогами переносила дату госпитализации. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился за помощью в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
33-летняя подозреваемая во всём созналась и объяснила свои действия сложным материальным положением. Деньги женщина уже потратила.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество», cанкции которой — до шести лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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