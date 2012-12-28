Знакомая выманила у 18-летнего липчанина 300 000 рублей «на лечение»

Но госпитализация парня всё время откладывалась. И тогда он понял — его обманули.

В липецкий отдел полиции №8 в начале июня обратился 18-летний парень с заявлением о мошенничестве.«Ещё в феврале в разговоре со знакомой липчанин рассказал о проблемах со здоровьем, на что она ответила, что у нее тоже были проблемы со здоровьем, и предложила помочь решить этот вопрос. Через некоторое время она ему сообщила, что «переговорила» с доктором, и что лечение ему обойдется в 300 000 рублей. Молодой человек согласился и частями передал ей требуемую сумму. В течение нескольких месяцев женщина под различными предлогами переносила дату госпитализации. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился за помощью в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.33-летняя подозреваемая во всём созналась и объяснила свои действия сложным материальным положением. Деньги женщина уже потратила.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество», cанкции которой — до шести лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.