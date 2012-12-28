Из Липецкой области уйдут дожди, температура снова поползет вверх

По области завтра до +29, в Липецке — от 25 до 27 градусов тепла.

5 августа кратковременные дожди в Липецкой области пройдут лишь местами, а уже днем осадки прекратятся. Циклон, пройдя через нашу область, будет подниматься на север, в последующие двое суток ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19 градусов, днем — от +24 до +29.В Липецке переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +16 до +18 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.День 5 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году — 6 градусов тепла.