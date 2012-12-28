В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный
В Липецке начался процесс над преступным сообществом, которое обвиняют в смерти семи человек
Происшествия
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22 минуты назад
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49-летний мужчина до смерти избил сожительницу: без матери осталась 15-летняя девочка
Житель Добровского округа отправился на семь лет в колонию строгого режима.
Мужчина выслушал приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (по части четвёртой статьи 111 УК РФ).
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в ноябре прошлого года пьяный мужчина в ходе ссоры с сожительницей нанес ей несколько десятков ударов по различным частям тела.
Как добавляет объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ссора между сожителями произошла на почве ревности. При этом конфликт был спровоцирован противоправным поведением самой потерпевшей, которая, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбила честь и достоинство сожителя с использованием нецензурной брани. В отместку на обидные слова мужчина нанёс не менее 10 ударов кулаками и ладонями по голове женщины и 16 ударов по туловищу.
Через несколько дней женщина скончалась в больнице в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы.
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