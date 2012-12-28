49-летний мужчина до смерти избил сожительницу: без матери осталась 15-летняя девочка

Житель Добровского округа отправился на семь лет в колонию строгого режима.

В Добровском округе 49-летний мужчина получил семь лет колонии строгого режима за смертельное избиение 49-летней сожительницы. Кроме того, удовлетворен иск прокурора в интересах 15-летней дочери погибшей — в пользу девочки взыскана компенсация морального вреда в 900 тысяч рублей.Мужчина выслушал приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (по части четвёртой статьи 111 УК РФ).Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в ноябре прошлого года пьяный мужчина в ходе ссоры с сожительницей нанес ей несколько десятков ударов по различным частям тела.Как добавляет объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ссора между сожителями произошла на почве ревности. При этом конфликт был спровоцирован противоправным поведением самой потерпевшей, которая, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбила честь и достоинство сожителя с использованием нецензурной брани. В отместку на обидные слова мужчина нанёс не менее 10 ударов кулаками и ладонями по голове женщины и 16 ударов по туловищу.Через несколько дней женщина скончалась в больнице в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы.