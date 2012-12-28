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Происшествия
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31 минуту назад
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На липецком пляже застрелили утку
Полиция проверит эту информацию.
«У нас на районе с купанием для детей напряженка, и главная отдушина — это Белкинский пляж. Все, кто ходит туда рыбачить и купаться, знают, что у самого мостика живет утиная семья. Мама-утка с малышами — это уже почти местная достопримечательность. Сегодня ранним утром эту идиллию разрушили. Двое молодых парней пришли не рыбачить, а с ружьем. Они «добыли» одну из уток и с мертвой тушкой в руках погрузились в старенький «Хендай». Один из «охотников» был в красной футболке с надписью «ФК Охота». Я прекрасно понимаю, что инстинкты — штука сильная. Но ребята, неужели настолько нужны эти 500 граммов жесткого мяса, чтобы лишать малышей матери и портить настроение всему району? Не желаю вам зла. Будьте разумнее! Если вы это читаете — в следующий раз просто купите курицу в магазине. Она дешевле и вкуснее!» — написала липчанка Занзура Счастливая.
На прикрепленном к посту фото — пока живая птица с выводком утят.
Мы отправили ссылку на эту публикацию в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области. Нам сообщили, что по данному факту будет организована проверка четвертым отделом полиции городского управления МВД.
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