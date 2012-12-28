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Общество
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27 минут назад
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Бизнесмен из Санкт-Петербурга вернет Шуховской башне в Полибино первоначальный вид
Усадьбу Юрия Нечаева-Мальцова купил с торгов за 32 миллиона рублей владелец крупной транспортной компании. Он восстановит уникальную гиперболоидную конструкцию инженера Шухова.
«Башню сохранят в низменном виде, на ней также восстановят смотровые площадки», — говорится в сообщении правительства.
Смотровая площадка на башне — одна. К ней ведет винтовая лестница.
В 2012 году Министерство культур РФ выделило 10,9 млн рублей на консервацию башни. Конструкцию покрыли специальным антикоррозийным и сохраняющим составом, фундамент башни построили практически заново, восстановили и винтовую лестницу, по которой стало возможным забираться на смотровую площадку. Как рассказали в Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области, консервация 2012 года помогла сохранить башню.
Усадьбу Юрия Нечаева-Мальцова в селе Полибино год назад купил с торгов за 32,1 млн рублей бизнесмен из Санкт-Петербурга, владелец крупной транспортной компании Александр Богатиков.
Несколькими годами ранее Александр Богатиков выкупил и мельницу Нечаева-Мальцова в селе Дубки, что неподалеку от Полибино. Все выкупленные Богатиковым объекты активно восстанавливаются.
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