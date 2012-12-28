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27 минут назад
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Бизнесмен из Санкт-Петербурга вернет Шуховской башне в Полибино первоначальный вид

Усадьбу Юрия Нечаева-Мальцова купил с торгов за 32 миллиона рублей владелец крупной транспортной компании. Он восстановит уникальную гиперболоидную конструкцию инженера Шухова.

В ближайшее время начнется восстановление водонапорной башни в усадьбе Нечаевых, сообщает правительство Липецкой области. Эта башня — первая в мире гиперболоидная конструкция. Она была построена в 1895 году по проекту инженера Владимира Шухова, и в 1896 году представлена на Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде. Затем меценат Юрий Нечаев-Мальцов купил башню для своей усадьбы в селе Полибино Данковского района.

«Башню сохранят в низменном виде, на ней также восстановят смотровые площадки», — говорится в сообщении правительства.

Смотровая площадка на башне — одна. К ней ведет винтовая лестница.

В 2012 году Министерство культур РФ выделило 10,9 млн рублей на консервацию башни. Конструкцию покрыли специальным антикоррозийным и сохраняющим составом, фундамент башни построили практически заново, восстановили и винтовую лестницу, по которой стало возможным забираться на смотровую площадку. Как рассказали в Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области, консервация 2012 года помогла сохранить башню.

Усадьбу Юрия Нечаева-Мальцова в селе Полибино год назад купил с торгов за 32,1 млн рублей бизнесмен из Санкт-Петербурга, владелец крупной транспортной компании Александр Богатиков.

Несколькими годами ранее Александр Богатиков выкупил и мельницу Нечаева-Мальцова в селе Дубки, что неподалеку от Полибино. Все выкупленные Богатиковым объекты активно восстанавливаются.
Шуховская башня
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Комментарии (1)

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Алькаш
8 минут назад
Зачем ему это надо?Мотив?
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