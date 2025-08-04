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Общество
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38 минут назад
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Во время ночного ливня пятиэтажный дом протек сверху донизу
Сегодняшний ночной залповый ливень и продолжающийся с утра дождь промочил буквально насквозь весь второй подъезд дома №19Б по улице Опытной.
В управляющей компании «Комфорт-Л» нам рассказали, что течь устранена. Еще 1 августа в доме начали чистить ливневую канализацию, а сегодня рабочие УК, по словам директора по производству «Комфорт-Л» Ольги Яковлевой, работали даже в дождь.
«Работы по капитальному крыши в многоквартирном доме выполнялись подрядной организацией в 2017 году. В соответствии с условиями договора, срок гарантийных обязательств составляет пять лет. В настоящее время срок гарантийного периода истек», — сообщили в Фонде капремонта.
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