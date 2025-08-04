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38 минут назад
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Во время ночного ливня пятиэтажный дом протек сверху донизу

Сегодняшний ночной залповый ливень и продолжающийся с утра дождь промочил буквально насквозь весь второй подъезд дома №19Б по улице Опытной.

«После каждого дождя у нас текут реки по всему подъезду с пятого этажа на первый. В 2023 году был проведён капитальный ремонт. Обращались неоднократно в ЕДС, делаем постоянно заявки и никто нечего не устраняет. В управляющей компании «Комфорт-Л» до нас нет дела», — рассказал GOROD48 житель дома.

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В управляющей компании «Комфорт-Л» нам рассказали, что течь устранена. Еще 1 августа в доме начали чистить ливневую канализацию, а сегодня рабочие УК, по словам директора по производству «Комфорт-Л» Ольги Яковлевой, работали даже в дождь.

«Работы по капитальному крыши в многоквартирном доме выполнялись подрядной организацией в 2017 году. В соответствии с условиями договора, срок гарантийных обязательств составляет пять лет. В настоящее время срок гарантийного периода истек», — сообщили в Фонде капремонта.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Министр аттракционов
21 минуту назад
Невесело от такой новости.
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СССР
26 минут назад
пока вы платите так и будут вас доить и ничего не делать!
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справедливость где
29 минут назад
зато качельки за 100+ лямов поставим никому не нужные. и деревья в праке порубим. а отдать 100 тысяч васе что б он крышу закатал в рубероид денек нет
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Павел
30 минут назад
Всё же объяснили человеческим языком: три года назад закончился гарантийный срок крыши )))
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