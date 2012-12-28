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51 минуту назад
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Уже 3158 человек покусаны клещами

24,9% снятых с людей клещей были заражены.

По состоянию на 24 июня по поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратились 3 158 человек, из них 1 240 детей (39%).

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных для исследования в лаборатории клещей, снятых с людей, возбудителями различных заболеваний составила 24,9%, в том числе иксодовым клещевым боррелиозом — 18%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 6,5%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,4%.

Присасывание клещей в 71,7% случаев произошло на территории домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей на природе (12,8%), в садоводческих товариществах (6,4%), на кладбищах (1,4%), в парках (2,8%) и прочих местах (4,9%).

Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы, Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
На
14 минут назад
Лтз все детские сады возле леса. Лес никто не обрабатывает. Норм по вашему?
Ответить
Зато
14 минут назад
Красиво отчитваются, что обрабатывают территории
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