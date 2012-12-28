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Уже 3158 человек покусаны клещами
24,9% снятых с людей клещей были заражены.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных для исследования в лаборатории клещей, снятых с людей, возбудителями различных заболеваний составила 24,9%, в том числе иксодовым клещевым боррелиозом — 18%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 6,5%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,4%.
Присасывание клещей в 71,7% случаев произошло на территории домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей на природе (12,8%), в садоводческих товариществах (6,4%), на кладбищах (1,4%), в парках (2,8%) и прочих местах (4,9%).
Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы, Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.
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