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Происшествия
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сегодня, 10:37
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Утонувшему мужчине был 51 год
Тело было извлечено из воды накануне в 19:35.
Вызов о происшествии поступил в экстренные службы в 18:40, в 19:35 тело было извлечено из воды.
Как сообщили GOROD48 в УГПСС Липецкой области, утонувшему был 51 год.
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