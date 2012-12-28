Утонувшему мужчине был 51 год

Тело было извлечено из воды накануне в 19:35.

Установлена личность мужчины, утонувшего вечером 24 июня на водоёме в селе Панино Добровского округа в не предназначенном и не оборудованном для купания месте.Вызов о происшествии поступил в экстренные службы в 18:40, в 19:35 тело было извлечено из воды.Как сообщили GOROD48 в УГПСС Липецкой области, утонувшему был 51 год.