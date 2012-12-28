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Добычей вора-домушника стали триммер, бензопила и шуруповерт

Инструменты на 15 000 рублей подозреваемый продал за 2 700.

33-летнего липчанина задержали по подозрению в краже электроинструментов из дома своей 34-летней знакомой.

«Женщина обратилась в отдел полиции №4 и сообщила, что с 10 по 13 июня кто-то повредил навесной замок на входной двери, проник в дом и украл бензиновый триммер, бензопилу и шуруповерт. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Все это подозреваемый продал за 2700 рублей. Вырученные деньги потратил.
Похищенное изъято», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «б», «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину», санкции которой – до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
кража
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Комментарии (5)

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Карабас--Барабас
10 минут назад
Хорошо что не триппер
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Александр Н.
13 минут назад
Что за законы у нас чудные,что за кражу 5 лет,что человека жизни лишил тоже 5 лет,вот они наши ценности в действительности.
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Александр Н.
16 минут назад
Какие законы у нас чудные ,что за кражу 5 лет и человека жизни лишил тоже 5 лет,вот они наши ценности.
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Жительница
18 минут назад
Ну так то бензопила и триммер теперь бесполезные вещи. На металлолом теперь только без бензина
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я
24 минуты назад
А как же бензин, содержащийся в баках? Это теперь очень редкий и ценный товар!
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