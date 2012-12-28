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Происшествия
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сегодня, 07:33
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Добычей вора-домушника стали триммер, бензопила и шуруповерт
Инструменты на 15 000 рублей подозреваемый продал за 2 700.
«Женщина обратилась в отдел полиции №4 и сообщила, что с 10 по 13 июня кто-то повредил навесной замок на входной двери, проник в дом и украл бензиновый триммер, бензопилу и шуруповерт. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Все это подозреваемый продал за 2700 рублей. Вырученные деньги потратил.
Похищенное изъято», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «б», «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину», санкции которой – до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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