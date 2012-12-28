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Общество
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сегодня, 09:22
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Один из мостов трассе «Липецк — Чаплыгин» закроют до следующего года
Все это время будет продолжатся капитальный ремонт моста.
Объезд предусмотрен по временной объездной дороге, которую подрядчик областного минтранса — компания «КапиталСтрой» построила на время капремонта.
Компания должна завершить ремонт моста в следующем году.
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