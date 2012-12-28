Один из мостов трассе «Липецк — Чаплыгин» закроют до следующего года

Все это время будет продолжатся капитальный ремонт моста.

В ночь на 5 августа перекрывается мост через реку Делеховку на трассе «Липецк—Доброе—Чаплыгин» в селе Делеховое: начнется капитальный ремонт сооружения.Объезд предусмотрен по временной объездной дороге, которую подрядчик областного минтранса — компания «КапиталСтрой» построила на время капремонта.Компания должна завершить ремонт моста в следующем году.