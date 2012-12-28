Сегодня в Липецке: даже дворники и уборщицы с высшим образованием зарабатывают больше – исследование

Нас ждут первые концерты в честь Дня молодёжи, музыкально-поэтический вечер и игра в шахматы.

Днём на улице от +21 до +23 градусов, облачно с прояснениями, кратковременные дожди.









- пер. Вишневый, 1а.









С 8:00 до 17:00 обесточат село Косыревка.









Не дожидаясь основных торжество в 19:00 на улице перед ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) и перед его филиалом в посёлке Дачном (ул. Писарева, 16) состоится концерт в честь Дня молодёжи (6+).













Фото vk.com/dkmatira

В 17:00 концерт в честь Дня молодёжи пройдёт и возле Городского Дворца культуры (ул. Коммунистическая, 20 (6+).









Фото vk.com/gdklipetsk













Дина Кюнбергер, фото vk.com/teatrpodderevom

В 17:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39а) пройдёт мастер-класс по лепке из глины «Рыба моей мечты» (12+).









Анна Качанова

В 15:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) состоится уютная встреча «Вместе с книгой — в лето» (6+).













Фото vk.com/childbook_lipetsk













Фото vk.com/chesslipclub

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