В Липецке начался процесс над преступным сообществом, которое обвиняют в смерти семи человек
Сегодня в Липецке: даже дворники и уборщицы с высшим образованием зарабатывают больше – исследование
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: даже дворники и уборщицы с высшим образованием зарабатывают больше – исследование
Нас ждут первые концерты в честь Дня молодёжи, музыкально-поэтический вечер и игра в шахматы.
Днём на улице от +21 до +23 градусов, облачно с прояснениями, кратковременные дожди.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Волгоградская, вл. 17а корп. 1;
- ул. Космонавтов, 38;
- ул. Ленинградская, 18 корп. 1, 18 корп. 3;
- пер. Вишневый, 1а.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Волгоградской, Володарского, Воровского, Гвардейской, Депутатской, Донской, Лазо, Станиславского, Степной, Чкалова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Даргомыжского, Фруктового.
Отключение света
С 8:00 до 17:00 обесточат село Косыревка.
Пробки
Бензин в Липецкой области начали продавать не более 30 литров в одни руки. Станет ли меньше пробок, неизвестно, но на всякий случай лучше иметь под рукой приложение, которое может предупредить о заторах.
День молодёжи уже сегодня
Не дожидаясь основных торжество в 19:00 на улице перед ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) и перед его филиалом в посёлке Дачном (ул. Писарева, 16) состоится концерт в честь Дня молодёжи (6+).
Фото vk.com/dkmatira
Выступят местные творчески коллективы – не всегда «звезды», зато искренние и задорные.
Гулянья в городе
В 17:00 концерт в честь Дня молодёжи пройдёт и возле Городского Дворца культуры (ул. Коммунистическая, 20 (6+).
Фото vk.com/gdklipetsk
Гостей ждут диджейские сеты от DJ SHMELYOV, а также выступления кавер-группы «КаверZa» и коллективов Липецка. А ещё – мастер-классы, фотозоны, интерактивные площадки.
Музыкально-поэтический вечер
В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) состоится вечер «Риф-мо-кру-же-ни-я» (12+).
Режиссёр «Театра Под Деревом» Иван Карпов и актриса, по совместительству – хозяйка заведения Дина Кюнбергер прочитают и споют для вас своё любимое.
Дина Кюнбергер, фото vk.com/teatrpodderevom
Рыба мечты
В 17:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39а) пройдёт мастер-класс по лепке из глины «Рыба моей мечты» (12+).
Анна Качанова
Занятие проведёт педагог-керамист, член Союза художников России Анна Качанова. За час-полтора участники смогут научиться новым приёмам лепки и создать свой оригинальный неповторимый шедевр.
Юным читателям
В 15:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) состоится уютная встреча «Вместе с книгой — в лето» (6+).
Фото vk.com/childbook_lipetsk
За чашкой чая в приятной компании юные читатели поделятся впечатлениями от прочитанного, мнением о книгах и летним настроением. А ещё их ждут мини-игры и интересные задания.
Играй в шахматы
С 18:00 в шахматном клубе «Е2 – Е4» (ул. М.И.Неделина, 63) объявляют день свободной игры (6+).
В течение двух часов любой желающий может прийти поиграть, найти соперника прямо на месте, набраться опыта, пообщаться на шахматные темы. Участие бесплатное.
Фото vk.com/chesslipclub
Швея простая и образованная
Дорогих россиян в последнее время пытаются убедить с высоких трибун, что высшее образование – это не так важно, выпускники средних специальных учебных заведений могут заработать даже больше. Этому противопоставил своё исследование сервис по поиску работы hh.ru.
По данным сервиса, в сфере IT и программирования обладатели высшего образования зарабатывают в среднем на 37% больше своих менее образованных коллег, в сфере медицины и фармацевтики – на 36%, юриспруденции – на 33%, в розничной торговле – на 30%, в туризме и общепите – на 25%.
Сервис объясняет это тем, что работодатели готовы платить обладателям высшего образования больше, поскольку видят в них более высокий потенциал. Даже уборщицы с дипломом могут рассчитывать на серьёзную прибавку к жалованию. По данным сервиса, обычные уборщики в России в среднем зарабатывают 49 тысяч рублей, а уборщики с высшим образованием – 75 тысяч рублей. Простая швея получит 70 тысяч рублей, а образованная – около 100 тысяч, повара и кондитеры – 64 тысячи рублей, а повара с дипломом – 94 тысячи рублей.
Кинопремьеры
Сегодня четверг, поэтому знакомим вас с новинками, которые появятся в кинотеатрах.
«Три богатыря. Ни дня без подвига-3». Россия, 2026. Мультфильм. Режиссёры Екатерина Салабай, Анна Миронова (0+).
Покой трём богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, затем – снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя.
Роли озвучивали: Сергей Маковецкий, Дмитрий Ромашов-Быковский, Олег Куликович.
Популярный блогер Влад пытается привлечь внимание к своему концерту оригинальным способом. Он выставляет на торги самого себя. Лот тут же достается сыну богатого бизнесмена. Теперь Влад обязан развлекать Борю целую неделю.
В ролях: Максим Лагашкин, Марк-Малик Мурашкин, Андрей Пынзару.
12-летний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тёте, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Когда во время наводнения пропадают родители, мальчик впадает в отчаяние. В поисках опоры он находит увлечение — карате, где строгий сэнсэй Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу.
В ролях: Кирилл Плетнёв, Полина Максимова, Роман Курцын, Мирон Проворов.
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