Липецкий зоопарк завалили яблоками

Отзывчивые липчане везут излишки урожая животным: уже привезли около тонны.

Липецкий зоопарк обратился к садоводам и сообщил, что временно приостанавливает прием яблок в связи с их переизбытком.Как рассказали GOROD48 в зоопарке, 25 июля там объявили традиционную акцию «Добрый урожай». Кампания по приёму избытков урожая для животных проходит каждый год. Но в этот раз зоопарк просто завалили яблоками — их уже привезли около тонны. Поэтому приём яблок приостановлен.«Спасибо большое за щедрость всем садоводам! Но расход яблок для животных не превышает 50 килограммов в день. Поэтому мы временно приостанавливаем их приём. Большое скопление яблок приводит к появлению ос, что является опасностью для здоровья детей и взрослых», — отметили в зоопарке.