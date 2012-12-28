Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны
Общество
624
сегодня, 17:02
9
Липецкий зоопарк завалили яблоками
Отзывчивые липчане везут излишки урожая животным: уже привезли около тонны.
Как рассказали GOROD48 в зоопарке, 25 июля там объявили традиционную акцию «Добрый урожай». Кампания по приёму избытков урожая для животных проходит каждый год. Но в этот раз зоопарк просто завалили яблоками — их уже привезли около тонны. Поэтому приём яблок приостановлен.
«Спасибо большое за щедрость всем садоводам! Но расход яблок для животных не превышает 50 килограммов в день. Поэтому мы временно приостанавливаем их приём. Большое скопление яблок приводит к появлению ос, что является опасностью для здоровья детей и взрослых», — отметили в зоопарке.
0
0
0
8
2
Комментарии (9)