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сегодня, 17:02
9

Липецкий зоопарк завалили яблоками

Отзывчивые липчане везут излишки урожая животным: уже привезли около тонны.

Липецкий зоопарк обратился к садоводам и сообщил, что временно приостанавливает прием яблок в связи с их переизбытком.

Как рассказали GOROD48 в зоопарке, 25 июля там объявили традиционную акцию «Добрый урожай». Кампания по приёму избытков урожая для животных проходит каждый год. Но в этот раз зоопарк просто завалили яблоками — их уже привезли около тонны. Поэтому приём яблок приостановлен. 

«Спасибо большое за щедрость всем садоводам! Но расход яблок для животных не превышает 50 килограммов в день. Поэтому мы временно приостанавливаем их приём. Большое скопление яблок приводит к появлению ос, что является опасностью для здоровья детей и взрослых», — отметили в зоопарке.
зоопарк
животные
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Ага
15 минут назад
"Нервную мать" Накормите, а то постоянно ноет, что в выращивать овощи и фрукты это не выгодно.
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Алкан с ЛТЗ
31 минуту назад
А мясо несут?
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Коммунист
39 минут назад
А обком завалили ананасами
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омсквич
43 минуты назад
А кабачки можно ?
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Эсса
44 минуты назад
Яблоками сыт не будешь. Есть всё равно хочется
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снова
44 минуты назад
Марина СПС,только соковыжималки в цене не радуют,а вообще в тему!
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Марина
47 минут назад
Яблоки в этом году радуют! Из яблок классный свежевыжатый сок получается, пейте на здоровье!
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снова
49 минут назад
опять все не так!Директор поест,а то у него "маленькая зарплата"
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Хлевное
49 минут назад
Вот те и заморозки. Яблони гнутся под урожаем, яблоки даже скидывают преждевременно часть урожая – вот так им тяжело стоять под изобилием яблок. Всего в этом году предостаточно клубники, малины, вишни, и груши усыпная. Смородина вся усыпная,подкачала только чёрная смородина – её необычно мало, много сухих веточек. Вот, видимо, чёрную смородину и мороз взял в тиски.
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