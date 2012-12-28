Евгения Фрай помогла решить проблему с аварийными деревьями в детсаду №135

Родители и воспитатели детсада №135 на улице Смородина, 4а долгое время беспокоились о безопасности малышей.

Прямо за забором учреждения росли семь старых тополей высотой более 20 метров. Деревья в любой момент могли рухнуть на детскую площадку, где гуляют дети.Взрослые обратились за помощью к депутату по округу Евгении Фрай. Она связалась с благотворительным фондом «Милосердие», и его волонтёры оперативно убрали опасные деревья. Теперь ничто не угрожает прогулкам малышей.- Безопасность детей — превыше всего. Тем более, что случаи падения старых деревьев в городе участились, — прокомментировала Евгения Фрай. — Отдельно благодарю начальника «УГС Липецка» Виталия Лесных: он в короткий срок актуализировал акт, разрешающий снос аварийных деревьев, что помогло решить вопрос максимально быстро, - отметила Евгения Фрай.