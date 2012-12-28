В Липецке начался процесс над преступным сообществом, которое обвиняют в смерти семи человек
Сегодня в Липецке: даже дворники и уборщицы с высшим образованием зарабатывают больше – исследование
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления ребенка в пансионате «Лазори»
Трое детей пострадали в ДТП: пятилетний мальчик в аварии на трассе «Дон» и два подростка на мопеде в Липецке
Общество
211
54 минуты назад
Евгения Фрай помогла решить проблему с аварийными деревьями в детсаду №135
Родители и воспитатели детсада №135 на улице Смородина, 4а долгое время беспокоились о безопасности малышей.
Взрослые обратились за помощью к депутату по округу Евгении Фрай. Она связалась с благотворительным фондом «Милосердие», и его волонтёры оперативно убрали опасные деревья. Теперь ничто не угрожает прогулкам малышей.
- Безопасность детей — превыше всего. Тем более, что случаи падения старых деревьев в городе участились, — прокомментировала Евгения Фрай. — Отдельно благодарю начальника «УГС Липецка» Виталия Лесных: он в короткий срок актуализировал акт, разрешающий снос аварийных деревьев, что помогло решить вопрос максимально быстро, - отметила Евгения Фрай.
4
0
3
5
1