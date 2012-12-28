Трое детей пострадали в ДТП: пятилетний мальчик в аварии на трассе «Дон» и два подростка на мопеде в Липецке

В Елецком округе юный пассажир пострадал в ДТП с участием двух автомобилей «Лада», а в Липецке 14-летний подросток с 16-летним пассажиром на мопеде столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц».