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Трое детей пострадали в ДТП: пятилетний мальчик в аварии на трассе «Дон» и два подростка на мопеде в Липецке
Происшествия
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сегодня, 10:44
Трое детей пострадали в ДТП: пятилетний мальчик в аварии на трассе «Дон» и два подростка на мопеде в Липецке
В Елецком округе юный пассажир пострадал в ДТП с участием двух автомобилей «Лада», а в Липецке 14-летний подросток с 16-летним пассажиром на мопеде столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц».
Всего за минувшие сутки в Липецкой области произошло 5 ДТП, в которых пострадали 8 человек.
Четыре ДТП случились вчера в Липецке. В 09:00 на улице Гагарина 26-летняя женщина-водитель автомобиля «Форд Фокус» столкнулась с «Шевроле Авео» под управлением 35-летней женщины. Пострадала водитель «Шевроле» и 30-летняя пассажирка «Форда»: обе госпитализированы.
Около 13:30 на улице Зои Космодемьянской 38-летний водитель «Чери Тиго» столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 56-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «Чери Тиго», после оказания помощи он отпущен из медицинского учреждения.
В 15:00 на улице Красной 14-летний подросток на мопеде «RACER RC50» столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением 38-летнего водителя. В аварии пострадали несовершеннолетние водитель и 16-летний пассажир мопеда, оба госпитализированы.
В 10:05 на улице Карла Маркса 38-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Веста» врезалась в стоящий автомобиль «KNEWSTAR G11» под управлением 60-летней женщины. В ДТП пострадала водитель иномарки, после оказания помощи она была отпущена из больницы.
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