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Общество
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сегодня, 14:49
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Евгений Гришковец устроит в Липецке Винни-Пуховские чтения
Театр имени Льва Толстого станет вторым после МХТ, где поставят этот спектакль.
Приезд автора ожидают в сентябре, он проведет заключительные репетиции и будет присутствовать на премьере, которая намечена на середину сентября. До приезда Евгения Гришковца режиссером спектакля выступит Сергей Денисов.
Играть в спектакле будут липецкие актеры. Роли уже распределены. Винни-Пухом станет актер Андрей Литвинов (GOROD48 рассказывал о нем в роли Деда Мороза).
— Это классная расшифровка смыслов. Спектакль очень театральный и душевный, — рассказала про будущую постановку заместитель директора театра Елена Борисова.
Фишкой спектакля станет переводчик, который будет объяснять зрителям нюансы перевода оригинального текста книги с английского языка. Эту роль уже предложили одной из липецких педагогов.
Театр имени Льва Толстого станет вторым после МХТа, где идет этот спектакль. В Москве премьера спектакля-исследования по книге Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все» состоялась в конце 2022 года.
««Винни-Пух и все-все-все» Алана А. Милна — одна из самых таинственных книг мировой литературы. Её название известно всем, персонажи также известны всем и каждому, их изображения узнаваемы…. Но саму книгу прочли своими глазами далеко не многие.
Кому-то это литературное произведение читали в детстве вслух дедушки и бабушки, кому-то родители. И у тех, кому такое посчастливилось пережить, остались травмирующие детскую душу воспоминания о том, как читающие им книгу о Винни-Пухе и его друзьях взрослые смеялись, иногда хохотали, а им, маленьким, было непонятно, над чем эти взрослые так смеются, чему радуются в то время, когда ничего весёлого там нет. Винни-Пух и его друзья, которых и друзьями-то можно назвать далеко не всех, занимаются довольно скучными делами, много разговаривают о каких-то мелочах и всё с ними происходит в одном месте. В одном лесу. Который, как выясняется, и не лес вовсе.
Подавляющее большинство впоследствии книги сей сами не читали. Не читали даже своим детям, поскольку книгу заменил мультфильм…
Мы попробуем углубиться в удивительные смыслы этой таинственной, всем известной, но совершенно незнакомой книги и выяснить, над чем же так смеялись родители, дедушки и бабушки, то есть взрослые», — так анонсирует спектакль Евгений Гришковец на сайте МХТ.
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