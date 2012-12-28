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сегодня, 14:49
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Евгений Гришковец устроит в Липецке Винни-Пуховские чтения

Театр имени Льва Толстого станет вторым после МХТ, где поставят этот спектакль.

В театре драмы имени Льва Толстого начали готовить спектакль «Винни-Пуховские чтения» Евгения Гришковца.

Приезд автора ожидают в сентябре, он проведет заключительные репетиции и будет присутствовать на премьере, которая намечена на середину сентября. До приезда Евгения Гришковца режиссером спектакля выступит Сергей Денисов.

Играть в спектакле будут липецкие актеры. Роли уже распределены. Винни-Пухом станет актер Андрей Литвинов (GOROD48 рассказывал о нем в роли Деда Мороза).

— Это классная расшифровка смыслов. Спектакль очень театральный и душевный, — рассказала про будущую постановку заместитель директора театра Елена Борисова.

Фишкой спектакля станет переводчик, который будет объяснять зрителям нюансы перевода оригинального текста книги с английского языка. Эту роль уже предложили одной из липецких педагогов.

Театр имени Льва Толстого станет вторым после МХТа, где идет этот спектакль. В Москве премьера спектакля-исследования по книге Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все» состоялась в конце 2022 года.

««Винни-Пух и все-все-все» Алана А. Милна — одна из самых таинственных книг мировой литературы. Её название известно всем, персонажи также известны всем и каждому, их изображения узнаваемы…. Но саму книгу прочли своими глазами далеко не многие.

Кому-то это литературное произведение читали в детстве вслух дедушки и бабушки, кому-то родители. И у тех, кому такое посчастливилось пережить, остались травмирующие детскую душу воспоминания о том, как читающие им книгу о Винни-Пухе и его друзьях взрослые смеялись, иногда хохотали, а им, маленьким, было непонятно, над чем эти взрослые так смеются, чему радуются в то время, когда ничего весёлого там нет. Винни-Пух и его друзья, которых и друзьями-то можно назвать далеко не всех, занимаются довольно скучными делами, много разговаривают о каких-то мелочах и всё с ними происходит в одном месте. В одном лесу. Который, как выясняется, и не лес вовсе.

Подавляющее большинство впоследствии книги сей сами не читали. Не читали даже своим детям, поскольку книгу заменил мультфильм…

Мы попробуем углубиться в удивительные смыслы этой таинственной, всем известной, но совершенно незнакомой книги и выяснить, над чем же так смеялись родители, дедушки и бабушки, то есть взрослые», — так анонсирует спектакль Евгений Гришковец на сайте МХТ.
Евгений Гришковец
театр
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
один %
17 минут назад
нормальные,а что делать с остальными,их становится больше.
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Бабка Первая
28 минут назад
Это хорошо! Счас порадую новостью его давних поклонников.
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Анна Лохматова
41 минуту назад
Давайте уж тогда сделаем в театре Толстова - кабарэ-дуэт Старуха Шапокляк . Хорошо что Лев Толстый не дожил
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Могучий рывок
54 минуты назад
Предлагаю литературные чтения и расшифровку смыслов русского бестселлера " Колбок".
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липчанин
сегодня, 15:14
Я два раза был в театре имени ЛВ Толстого и скажу вам ребята ,что это здорово ! Неважно какой поставлен спектакль , там всегда айс ! Какая там царит атмосфера в зале , какие впечатления и это невозможно описать словами и если есть у кого возможность и время то обязательно посетите его !
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