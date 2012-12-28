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Происшествия
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12 минут назад
Дело о жестоком убийстве психолога Елены Гладких передано в суд
Убитой в своей машине в СНТ «Цементник» Елене Гладких было нанесено не менее 51 удара ножом и 8 — топором.
Убитой в своей машине в СНТ «Цементник» Елене Гладких было нанесено не менее 51 удара ножом и 8 — топором.
Елену в Липецке многие знали и любили. Она проводила развивающие и коррекционные занятия для детей, работала с детьми-аутистами. Соседи рассказывают, что летом она выносила на улицу перед своим красивым треугольным стеклянным домом большой телевизор и прямо на улице устраивала увлекательные встречи и занятия. Напротив этого дома Елена и была убита.
«По версии следствия, утром 18 февраля этого года 38-летний обвиняемый приехал домой к знакомой, к которой испытывал романтические чувства, но она ему взаимностью не отвечала. Женщина сообщила гостю, что у неё есть другой мужчина, за которого она хочет выйти замуж. Женщина вместе с 7-летней дочерью вышла из дома и села в свой автомобиль, где мужчина, испытывая обиду и осознавая, что за его противоправными действиями наблюдает малолетний ребенок, нанес женщине не менее 51 удара ножом в шею и 8 ударов топором в голову. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия в течение непродолжительного времени в результате колото-резаного ранения шеи с пересечением сонной артерии и яремной вены, сопровождавшимся массивным наружным кровотечением», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Сергею Кажакину, если его вина будет доказана в суде, грозит от 8 до 20 лет заключения либо пожизненное лишение свободы.
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