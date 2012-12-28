И всё-таки медаль! Девушка из Грязей взяла «бронзу» первенства мира по борьбе

Сегодня Ермохина просто «растерзала» соперницу.

Информация с пометкой «молния». Сегодня в Греции завершилась схватка за 3-е место в первенстве мира по женской (вольной) борьбе среди юниорок до 17 лет.Уроженка Грязей победительница первенства Европы-2025 Лилия Ермохина победила соперницу из Германии со счётом 9:2 и поднялась на нижнюю ступень пьедестала почёта.Чемпионкой стала Ашвини Вишнои из Индии, которая в финале взяла верх над вчерашней обидчицей Лилии Мухайо Рахимжоновой из Узбекистана. У этих девушек соответственно «золото» и «серебро», а ещё одну «бронзовую» награду наряду с Ермохиной завоевала немка Фенья Херманн. Итог первенства мира для Лилии: 3 схватки, 2 победы и 1 поражение.Девушка, начинавшая заниматься в Грязях у Александра Назарова, а сейчас продолжающая обучение в Санкт-Петербурге, провела великолепный международный сезон. В первенстве Европы среди сверстниц она взяла медаль высшей пробы, а в первенстве мира – «бронзу». Липецкий «сильный пол» такими успехами не радует.