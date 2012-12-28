Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
Липецкая вечЁрка: расследование гибели на стройке, покусанная тетей и рождение зубренка на глазах у посетителей
Общество
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16 минут назад
Липецкая вечЁрка: расследование гибели на стройке, покусанная тетей и рождение зубренка на глазах у посетителей
Сегодня, 31 июля, вдова попросила главу Слекома России Александра Бастрыкина привлечь виновных в смерти мужа к ответственности, тетю осудили за то, что покусала племянницу, и зубренок обживается в Липецком зоопарке.
За помощью многодетная мать обратилась к главе Следкома России Александру Бастрыкину. Женщина уверяет, что не может добиться привлечения к ответственности виновных в смерти мужа, которого засыпало грунтом в котловане.
Региональный следком пока расследует уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при строительных работах, повлекшего смерть человека. Позже отчитается о проделанной работе.
«Не может добиться, потому что погиб муж на стройплощадке ЖК «Турист-2» федерального девелопера «Брусника»? Семье погибшего искреннее соболезнования. И надежды на то, что Следком РФ во всем разберется, а виновные понесут наказания и выплатят семье компенсацию. Хотя папу и мужа ничем не компенсировать», — написал Бумеранг.
Из ряда вон выходящий случай произошел полтора месяца назад. 50-летняя женщина пришла в гости к брату, поссорилась с 19-летней племянницей и укусила ее за руку.
Суд оштрафовал гражданку на 10 000 рублей по административной статье за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль.
Свою вину липчанка признала, а племянница в суде заявила, что претензий к тёте не имеет, потому что та уже извинилась за своё поведение.
«Жизнь во всей ее красе. Люди как звери стали», — заметила Нервная мать.
Накануне в зоопарке прямо на глазах у посетителей на свет появился зубренок.
Мама старательно вылизала малыша. Зрители стали свидетелями и первой попытки зубренка встать на ноги, что вызвало аплодисменты.
У пары зубров липецкого зоопарка Ивушки и Мушкета это уже шестой малыш.
«Милота, приятно посмотреть, здоровья семье!» — написал гость.
А на одном из предприятий Липецкого района выпустили на волю ястреба-перепелятника, который залетел в цех.
В первый день августа в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +28 до + 30 градусов. Возможны кратковременные дожди и грозы.
И обратите внимание, участок дороги на улице Неделина у ГАИ временно перекрыт для ремонта сети. Как изменились маршруты автобусов № 33, 33а, 325,8,17, 40, 317, 321, 332, 343, 308к, можно посмотреть здесь.
Фонтаны выключат, а Комсомольский пруд спустят до 28 августа. Это вынужденная мера из-за проведения ремонтных работ по усилению несущих конструкций моста на улице Плеханова через реку Липовку.
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