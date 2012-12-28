Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Во дворе нашли труп
Происшествия
50-летняя женщина покусала 19-летнюю девушку
Происшествия
Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
Общество
Многодетная мать борется за правду после гибели мужа на стройке
Происшествия
Участок дороги у здания ГАИ на Неделина перекрыт
Общество
В Липецке построена новая лестница на спуске в Каменный лог от драмтеатра
Общество
Из Комсомольского пруда спустят воду
Общество
Женщина в Липецке упала в автобусе, в Чаплыгине опрокинулся скутерист
Происшествия
Умница, красавица и… мастер спорта!
Спорт
36-летний липчанин получил сильные ожоги серной кислотой
Здоровье
Читать все
По проспекту Победы прогуливается пара коров
Общество
Левый берег замер в пробке
Общество
За месяц липчане добровольно сдали 57 единиц оружия
Общество
Лебедянская ЦРБ погасила долги более чем на 11 миллионов рублей
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +31
Погода в Липецке
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
Общество
Липецкий полузащитник открыл счёт голам в Премьер-Лиге
Спорт
Всё-таки приобрели бразильца…
Спорт
Сотрудники НЛМК сдали в фандоматы более 750 кг пластика и алюминия
НЛМК Live
Липецкая вечЁрка: расследование гибели на стройке, покусанная тетей и рождение зубренка на глазах у посетителей
Общество
Читать все
Общество
73
16 минут назад

Липецкая вечЁрка: расследование гибели на стройке, покусанная тетей и рождение зубренка на глазах у посетителей

Сегодня, 31 июля, вдова попросила главу Слекома России Александра Бастрыкина привлечь виновных в смерти мужа к ответственности, тетю осудили за то, что покусала племянницу, и зубренок обживается в Липецком зоопарке.

Вдова погибшего на стройке рабочего добивается справедливости, по ее мнению, расследование гибели мужа затягивается.

За помощью многодетная мать обратилась к главе Следкома России Александру Бастрыкину. Женщина уверяет, что не может добиться привлечения к ответственности виновных в смерти мужа, которого засыпало грунтом в котловане.

Региональный следком пока расследует уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при строительных работах, повлекшего смерть человека. Позже отчитается о проделанной работе.

«Не может добиться, потому что погиб муж на стройплощадке ЖК «Турист-2» федерального девелопера «Брусника»? Семье погибшего искреннее соболезнования. И надежды на то, что Следком РФ во всем разберется, а виновные понесут наказания и выплатят семье компенсацию. Хотя папу и мужа ничем не компенсировать», — написал Бумеранг.

Из ряда вон выходящий случай произошел полтора месяца назад. 50-летняя женщина пришла в гости к брату, поссорилась с 19-летней племянницей и укусила ее за руку.

Суд оштрафовал гражданку на 10 000 рублей по административной статье за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль.

Свою вину липчанка признала, а  племянница в суде заявила, что претензий к тёте не имеет, потому что та уже извинилась за своё поведение.

«Жизнь во всей ее красе. Люди как звери стали», — заметила Нервная мать.

Накануне в зоопарке прямо на глазах у посетителей на свет появился зубренок.



Мама старательно вылизала малыша. Зрители стали свидетелями и первой попытки зубренка встать на ноги, что вызвало  аплодисменты.

У пары зубров липецкого зоопарка Ивушки и Мушкета это уже шестой малыш.

«Милота, приятно посмотреть, здоровья семье!» — написал гость.

А на одном из предприятий Липецкого района выпустили на волю ястреба-перепелятника, который залетел в цех.



В первый день августа в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +28 до + 30 градусов. Возможны кратковременные дожди и грозы.

И обратите внимание, участок дороги на улице Неделина у ГАИ временно перекрыт для ремонта сети. Как изменились маршруты автобусов № 33, 33а, 325,8,17, 40, 317, 321, 332, 343, 308к, можно посмотреть здесь.



Фонтаны выключат, а  Комсомольский пруд спустят до 28 августа. Это вынужденная мера из-за проведения ремонтных работ по усилению несущих конструкций моста на улице Плеханова через реку Липовку.
гибель на стройке
конфликт
зубр
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить