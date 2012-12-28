Липецкая вечЁрка: расследование гибели на стройке, покусанная тетей и рождение зубренка на глазах у посетителей

Сегодня, 31 июля, вдова попросила главу Слекома России Александра Бастрыкина привлечь виновных в смерти мужа к ответственности, тетю осудили за то, что покусала племянницу, и зубренок обживается в Липецком зоопарке.