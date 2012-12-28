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Общество
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сегодня, 10:27
Ястреба-перепелятника выпустили на свободу
Он залетел на завод.
«Надо сказать, что ястреб был бы обречён на неминуемую смерть. Часто бывает, что в охотничьем азарте в погоне за жертвой перепелятники или тетеревятники залетают в различные проёмы цехов, а выбраться оттуда уже не могут. При появлении человека начинают паниковать, метаться по помещению и наносят себе серьёзные травмы, ударяясь о перекрытия, фермы или балки. Часто страдают в зимний период тетеревятники, попав в ловушку, они погибают от голода и холода», — сообщили подробности в группе ВКонтакте Липецкого отделения союза охраны птиц России.
Работники предприятия поймали птицу сачком, а потом выпустили.
Фото, видео: Николай Салий.
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