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35 минут назад
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Многодетная мать борется за правду после гибели мужа на стройке

Вдова погибшего на стройке рабочего добивается справедливости — расследование его гибели, на ее взгляд, затягивается. 

Многодетная мать обратилась к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину, рассказав, что не может добиться привлечения к ответственности виновных в смерти мужа. Мужчину засыпало грунтом в котловане. Женщина опасается, что расследование затягивается, а виновные избегут наказания.

Следственные органы СК России по Липецкой области ведут уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при строительных работах, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщили в региональном Следкоме.

По поручению главы ведомства руководитель регионального СУ Евгений Шаповалов подготовит доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах трагедии.
гибель на стройке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Аксай
7 минут назад
Чё толку бороться за правду её нет только нервы трепать и время впустую тратить
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Александр Н.
13 минут назад
Сил и терпения женщине.
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