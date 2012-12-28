Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении мальчика в детском лагере Грязинского района
Сегодня в Липецке: дни рождения инквизитора, святого мученика и Гарри Поттера, не так много горожан пропадут без работы
Происшествия
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35 минут назад
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Многодетная мать борется за правду после гибели мужа на стройке
Вдова погибшего на стройке рабочего добивается справедливости — расследование его гибели, на ее взгляд, затягивается.
Следственные органы СК России по Липецкой области ведут уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при строительных работах, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщили в региональном Следкоме.
По поручению главы ведомства руководитель регионального СУ Евгений Шаповалов подготовит доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах трагедии.
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