Многодетная мать борется за правду после гибели мужа на стройке

Вдова погибшего на стройке рабочего добивается справедливости — расследование его гибели, на ее взгляд, затягивается.

Многодетная мать обратилась к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину, рассказав, что не может добиться привлечения к ответственности виновных в смерти мужа. Мужчину засыпало грунтом в котловане. Женщина опасается, что расследование затягивается, а виновные избегут наказания.Следственные органы СК России по Липецкой области ведут уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при строительных работах, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщили в региональном Следкоме.По поручению главы ведомства руководитель регионального СУ Евгений Шаповалов подготовит доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах трагедии.