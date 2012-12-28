Женщина погибла под колесами автомобиля 23-летнего водителя

За сутки на дорогах области один человек погиб, и трое — пострадали.



42-летняя женщина погибла вечером 25 марта на дороге Елец – Долгоруково – Тербуны в Долгоруковском районе: как сообщает Госавтоинспекция, она попала под автомобиль «ВАЗ-2114», которым управлял 23-летний водитель.Этим же вечером на дороге Елец – Талица – Красное съехал с дороги и перевернулся автомобиль «Опель». Госпитализирована 19-летняя девушка — водитель машины. По данным автоинспекции, она не справилась с управлением.Еще одна 19-летняя девушка-водитель не справилась с управлением на дороге Липецк – Грязи: ее «Митсубиси» въехал в столб. Травмы получил пятилетняя девочка — пассажирка автомобиля, ее после оказания медицинской помощи отправили домой.Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 19 дорожных аварий, они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 4220 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены пять водителей, за неиспользование ремней безопасности — 331.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3856 случаев выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 45 нарушений», — говорится в сводке дорожной полиции.