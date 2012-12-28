Участок дороги у здания ГИБДД на Неделина перекрыт

Ресурсоснабжающая организация проводит аварийный ремонт сети.

Как сообщили в администрации Липецка, участок дороги на улице Неделина в районе здания ГИБДД временно перекрыт из-за проведения аварийных работ ресурсоснабжающей организацией. Объезд осуществляется по улицам Карла Маркса и Советской.Автобусы маршрутов № 33, 33а, 325 будут осуществлять движение с пл. Мира через пл. П.Великого, пл. Революции, в обратном направлении – без изменений.Автобусы маршрутов № 8,17, 40, 317, 321, 332, 343, 308к с Левого берега проследуют по схеме: «… – пл. Мира – пл. Революции – ул. Фрунзе – Петровский рынок (магазин «Янтарь») - разворот – ул. Неделина – далее по маршрутам, обратно – без изменений.