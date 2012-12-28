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25 минут назад
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50-летняя женщина покусала 19-летнюю девушку
Потерпевшая приходилась ей племянницей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, эта история произошла 13 июня этого года. 50-летняя женщина была в гостях у брата, поссорилась с 19-летней племянницей и укусила ее за правую руку.
Вину липчанка признала. А сама племянница в суде заявила, что претензий к тёте не имеет, потому что та уже извинилась за своё поведение.
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