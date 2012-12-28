50-летняя женщина покусала 19-летнюю девушку

Потерпевшая приходилась ей племянницей.

Суд оштрафовал на 10 000 рублей 50-летнюю липчанку, которая покусала свою 19-летнюю племянницу. Женщину привлекли к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ — нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, эта история произошла 13 июня этого года. 50-летняя женщина была в гостях у брата, поссорилась с 19-летней племянницей и укусила ее за правую руку.Вину липчанка признала. А сама племянница в суде заявила, что претензий к тёте не имеет, потому что та уже извинилась за своё поведение.