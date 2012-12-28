В Липецкой области дожди, грозы и до +31

1 августа Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов и небольшого циклона – ожидаются небольшие дожди с грозами, при грозах местами ветер будет усиливаться до 15-17 м/сек. 2 и 3 августа атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, 8-13 м/сек, при грозе местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +15 до +20 градусов, днем – от +26 до +31.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +16 до +18 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.День 1 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 6 градусов тепла.