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148
37 минут назад
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В Липецкой области дожди, грозы и до +31

1 августа Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов и небольшого циклона – ожидаются небольшие дожди с грозами, при грозах местами ветер будет усиливаться до 15-17 м/сек. 2 и 3 августа атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, 8-13 м/сек, при грозе местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +15 до +20 градусов, днем – от +26 до +31.

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +16 до +18 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.

День 1 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 6 градусов тепла.
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Комментарии (1)

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ARD
23 минуты назад
Как же время быстро летит, вроде недавно был 2010 , уже 2025 (+15лет) .
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