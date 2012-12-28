Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
В одну реку дважды: липецкие врачи снова спасли выпившего смертельную дозу алкоголя белоруса
На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
Общество
272
57 минут назад
3
В доме на Московской течь в подвале произошла из-за засора канализационной трубы
Устранить течь из-за того, что труба забита, с первого раза не удалось.
Но, как выяснилось, это не совсем так. Порыв произошел на забитой канализационной трубе. Аварийщики в день вызова пробить засор не смогли.
Сегодня Управляющая компания предприняла попутку пробить трубу своими силами, но у них это тоже не получилось, и они вызвали стороннюю организацию, которая сегодня постарается ликвидировать засор, происходящий из-за неправильного пользования канализацией жильцами дома.
0
0
3
2
0
Комментарии (3)