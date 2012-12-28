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272
57 минут назад
3

В доме на Московской течь в подвале произошла из-за засора канализационной трубы

Устранить течь из-за того, что труба забита, с первого раза не удалось.

На Московской, 23 в подвале из дыры в трубе хлещет вода. Жильцы обращались в управляющую компанию, но, по их словам, мер не предпринималось.

Но, как выяснилось, это не совсем так. Порыв произошел на забитой канализационной трубе. Аварийщики в день вызова пробить засор не смогли.

Сегодня Управляющая компания предприняла попутку пробить трубу своими силами, но у них это тоже не получилось, и они вызвали стороннюю организацию, которая сегодня постарается ликвидировать засор, происходящий из-за неправильного пользования канализацией жильцами дома.
засор
канализация
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
12 минут назад
А дырку слесаря пробили чтоб не сразу хватились жильцы подъезда. Вот так помощь.
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Света
32 минуты назад
Колхозники кидают Мусор в унитаз!
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;;
35 минут назад
Сами бросают прокладки , тампоны, головы от селедки. Дубины и кто то им виноват
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