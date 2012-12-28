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«За что мы платим такие деньги управляющей компании?»
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Липчанин отправился в колонию за пьяную езду
Происшествия
В Липецкой области до +29
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Спасибом» если сыт не будешь, возьми ещё «благодарю»
Неделя 48
Небо над Липецкой областью снова очистилось
Происшествия
В районе Автопарка отключение воды
Происшествия
Кто не наелся клубники? Можно купить по 1 200 рублей
Общество
Читать все
Общество
331
48 минут назад
12

«За что мы платим такие деньги управляющей компании?»

Жильцы жалуются на фонтан в подвале и продолжают исправно платить.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома на улице Московской, 23.

Они пристали видео из своего подвала, где из дырки в трубе бьёт питьевая вода. По словам жильцов, управляющая компания ООО «Новый город» до сих пор не среагировала на ситуацию.

- За что мы платим честно заработанные деньги? – возмущается женский голос за кадром.

Дама называем сумму, которую ежемесячно перечисляет «управляшке» - 700 рублей. Для Липецка это далеко не предел. Некоторые управляющие компании за трёхкомнатную квартиру требуют с жильцов уже 2 тысячи.

Порывы труд водоснабжения и отопления в последнее время происходят всё чаще. Уже заиграла новыми красками мечта одного из бывших мэров Михаила Гулевского превратить Липецк в город фонтанов.
ЖКХ
течь в подвале
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Комментарии (12)

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Сначала новые
Юрий гряэи
13 минут назад
У нас в грязях мутная вода с фекалиями 1 месяц течет и то ни чего терпим.правда 66.
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Неравнодушная
17 минут назад
Когда же наконец возьмутся за управляшки? По всему городу такой бардак. И назовите хотя бы одну управляшку, которая добросовестно выполняла свои обязанности? Платим деньги за не оказанные услуги. Куда смотрит прокуратура?
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Жители
20 минут назад
Юля ждём вас сегодня , на Московской, 23 с пошаговой инструкцией как создать своё ТСЖ. В 18-00 Вас устроит ?
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САИ
21 минуту назад
Читаешь коментарии и диву даешься, оказывается жильцы виноваты, что не могут (или не хотят) провести собрание!? Вот и затапливает, чудеса. А деньги УК платим- это их (УК) деньги.
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Юля
30 минут назад
Нет проблем соберитесь создайте свое ТСЖ
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Светлана
36 минут назад
С этим что нужно делать на федеральном уровне, такичто у нас 3 беды , еще жкх
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Неравнодушная
6 минут назад
Полностью поддерживаю! Обращения в различные городские инстанции ничего не даёт. Одни отписки. А создание ТСЖ не решает проблем с городскими коммуникациями. Только на уровне дома...
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Липчанка
37 минут назад
А как можно не платить? Пеня будет. В ГЖИ господин музалевских льет в уши, что жильцы в таких случаях должны менять УК. Только музалевских умалчивает, что этот процесс может на пару лет затянуться, и всё это время жильцы будут платить негодной управляшке. Получается, управляшка может спокойно ничего не делать! А зачем, в таком случае, им работать? А зачем их менять - другая будет такая же! ГЖИ ничего с ними не делает. Жители тут бесправны, закон на стороне УК, а вы платите.
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Ук ничего неделать
32 минуты назад
Этот процесс не занимает много времени , вам лишь стоит провести собрание как положено , но на собрание придет 2 человека остальные забьют , моя хата с краю вот где проблема
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Владимир К
38 минут назад
Ребята жильцы ну кто вас мешает собраться поднять так сказать мягкое место с дивана и подумать о своем доме , который достанется вашим детям.
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Сергей
39 минут назад
Вы платите за свое безучастие , за то что каждый думает что его только квартира а подьезд и дом это ничейное
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Командировочный
41 минуту назад
Липчане любят жаловаться.
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