«За что мы платим такие деньги управляющей компании?»

Жильцы жалуются на фонтан в подвале и продолжают исправно платить.

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В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома на улице Московской, 23.Они пристали видео из своего подвала, где из дырки в трубе бьёт питьевая вода. По словам жильцов, управляющая компания ООО «Новый город» до сих пор не среагировала на ситуацию.- За что мы платим честно заработанные деньги? – возмущается женский голос за кадром.Дама называем сумму, которую ежемесячно перечисляет «управляшке» - 700 рублей. Для Липецка это далеко не предел. Некоторые управляющие компании за трёхкомнатную квартиру требуют с жильцов уже 2 тысячи.Порывы труд водоснабжения и отопления в последнее время происходят всё чаще. Уже заиграла новыми красками мечта одного из бывших мэров Михаила Гулевского превратить Липецк в город фонтанов.