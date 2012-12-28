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1528
сегодня, 15:33
19

Блошиный рынок на 9-м микрорайоне прекратит свое существование

Возможно, ему найдут новое место.

Стихийная торговля в 9-м микрорайоне Липецка давно стала поводом недовольства, как местных жителей, так и городских служб. В мэрии считали, что блошиный рынок не имеет нужной инфраструктуры — продавцы постоянно нарушали санитарные нормы. На это же жаловались и жители улицы Космонавтов, под окнами которых продавали не столько антиквариат, сколько старую обувь, вещи, бытовую технику. Поэтому администрация Липецка решила закрыть барахолку в ее существующей форме.

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— Мы понимаем, что это непростое решение. Однако место стихийной торговли больше нецелесообразно сохранять. Оно не отвечает требованиям ни по безопасности, ни по организации, ни по комфорту, — сообщил GOROD48 начальник управления потребительского рынка администрации города Липецка Антон Мамонов.

При этом, как подчеркивают в администрации, подход к вопросу будет разумным.

— Мы не будем действовать в одностороннем порядке. Наша задача — обеспечить понятный и честный переход. Проведем встречи с торговцами, выслушаем предложения, обсудим пути выхода. Уверен, что мы найдем компромиссный вариант, найдем альтернативу формату торговли, который был на блошином рынке. Это будет решением, которое устроит и горожан, и муниципалитет, — добавил Антон Мамонов.

Напомним, что в своем нынешнем виде блошиный рынок заработал в мае 2023 года. Тогда администрация Липецка подписала с Ассоциацией содействия развитию местных товаропроизводителей и кооперативов области контракт на организацию ярмарки в 9-м микрорайоне. Руководители Ассоциации братья Алексей и Евгений Усовы решили часть торговых мест на нем предоставлять продавцам бесплатно, часть сдавать в аренду. Тогда же заявлялось, что мест для продажи ношеной одежды и обуви на ярмарке точно не останется, а торговля сконцентрируется на антиквариате, предметах быта, инструментах, коллекционных товарах — марках, открытках, значках и т. п. Но этого не случилось.
блошиный рынок
торговля
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Комментарии (19)

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Сначала новые
Липчанин
7 минут назад
Наконец то!!! Давно надо было это сделать!
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ьотан
11 минут назад
Мало пустырей что ли пенсионеров обижать не надо их пенсией и так обидели
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Марго
18 минут назад
Вы сначала сходите туда и посмотрите своими глазами. Это кошмар. Все с помоек. И в туалет они бегают через дорогу в сирень, там уже мимо противно ходить. По скверу в выходные не пройти, они все застелают клеенками.
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Колян
20 минут назад
На площади перед обкомом места много. Проходимость отличная, да и покупатели богатые.
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Яж
21 минуту назад
Вы бы ларьки свои по убирали, которые крышуетк по всему городу
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1
28 минут назад
Кому-то не выгодно, что налоги мимо пролетают.
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Бродяга
37 минут назад
А в подземном переходе слабо порядок навести?
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Горожанка
38 минут назад
Рынок Нлмк отлично подходит.
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Липчанин
39 минут назад
Можно его на Петровский рынок перенести
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Аня
41 минуту назад
Блошиный рынок нужен. Если одни хотят продать старые тряпки, а другие купить, почему им надо запрещать? А во Франции как такие рынки организованы? Ну и рынок должен быть в центре. В молодежный парк никто не потащится.
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