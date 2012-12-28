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Общество
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сегодня, 15:33
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Блошиный рынок на 9-м микрорайоне прекратит свое существование
Возможно, ему найдут новое место.
— Мы понимаем, что это непростое решение. Однако место стихийной торговли больше нецелесообразно сохранять. Оно не отвечает требованиям ни по безопасности, ни по организации, ни по комфорту, — сообщил GOROD48 начальник управления потребительского рынка администрации города Липецка Антон Мамонов.
При этом, как подчеркивают в администрации, подход к вопросу будет разумным.
— Мы не будем действовать в одностороннем порядке. Наша задача — обеспечить понятный и честный переход. Проведем встречи с торговцами, выслушаем предложения, обсудим пути выхода. Уверен, что мы найдем компромиссный вариант, найдем альтернативу формату торговли, который был на блошином рынке. Это будет решением, которое устроит и горожан, и муниципалитет, — добавил Антон Мамонов.
Напомним, что в своем нынешнем виде блошиный рынок заработал в мае 2023 года. Тогда администрация Липецка подписала с Ассоциацией содействия развитию местных товаропроизводителей и кооперативов области контракт на организацию ярмарки в 9-м микрорайоне. Руководители Ассоциации братья Алексей и Евгений Усовы решили часть торговых мест на нем предоставлять продавцам бесплатно, часть сдавать в аренду. Тогда же заявлялось, что мест для продажи ношеной одежды и обуви на ярмарке точно не останется, а торговля сконцентрируется на антиквариате, предметах быта, инструментах, коллекционных товарах — марках, открытках, значках и т. п. Но этого не случилось.
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