Сегодня в Липецке: горожане согласны зарабатывать меньше, бензиновое изобилие возвращается?
Ольга Белоглазова сменила Сергея Курбатова на посту представителя губернатора в областном Совете
Сожители попали в больницу с сильнейшими ожогами: 49-летняя липчанка в реанимации и обвиняет в поджоге мужчину
Лжеюрист собрал деньги с 11 клиентов: расценки на его услуги варьировались от 20 000 до 350 000 рублей
Происшествия
569
17 минут назад
Погибших и пострадавших нет: предварительные данные о падении БПЛА на высотку
О падении обломков беспилотника на многоэтажный дом в Липецке ранее сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, на месте происшествия работают все оперативные службы.
0
3
3
0
1
Комментарии